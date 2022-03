El actor de 27 años es uno de los favoritos por su participación en Love Alarm, también conocida como Alarm for Your Crush. También lo vimos en series como Sweet Home, de Netflix; Nevertheless y actualmente da vida a Lee Si-woo en Forecasting Love and Weather.

Su éxito en la TV a nivel internacional lo hizo aparecer en muchas revistas, incrementando su fandom. Y en Seúl, es embajador de la imagen turística. También colabora con marcas como Prada y Cartier.