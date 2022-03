¡Sofía Jirau nos cuenta todo! El origen de su sueño como modelo, sus planes a futuro y si ya piensa en boda

¿Si tuvieras la oportunidad de participar en un video musical de tus cantantes favoritos, quién sería?

“¡Me encantaría bailar con Ozuna y con Farruko! No los conozco, pero me encantaría. También a Jennifer Lopez, Shakira y Lady Gaga. Si tuviera que escoger una sola, Shakira. Me sé todas las canciones”.