La participación de Donovan Daniel Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 no pasa desapercibida. Desde su estilo, la ligereza para patinar y efectuar las piruetas y, por supuesto, los trajes típicos con los que se presenta en la pista ya son suficientes para voltear a verlo. Pero su técnica, al ritmo de Black Magic Woman y Shake it, de Carlos Santana, impresionó tanto a los jueces esta semana que con una puntuación de 79.69 clasificó a la final de patinaje artístico individual masculino. Un logro que no se había visto en su país.

Donovan es originario de Jalisco, Guadalajara, en México, un lugar de clima cálido en donde el hielo sólo aparece en las bebidas. Sus inicios fueron complicados ya que después de que cerraran la pista de patinaje en la que entrenaba, tuvo que mudarse de su hogar para practicar en centros comerciales. Hoy, ese esfuerzo da frutos en forma de un sueño hecho realidad, una felicidad que no se discute y que se puede ver en su sonrisa.