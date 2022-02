Shakira, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias... ¡Los latinos en el Halftime Show del Super Bowl!

Todo está listo para el Super Bowl LVI este 13 de febrero en el Estadio SoFi de Inglewood, California, en donde los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams disputarán el partido más esperado del año para alzarse en la victoria y llevarse a casa el Trofeo Vince Lombardi. El juego no sólo reúne a los aficionados al football que este domingo llevan a cabo la tradición de una tarde snacks y bebidas que se suman a la emoción; además, los seguidores del mundo del espectáculo están muy al pendiente por el Halftine Show que este año estará cargado de hip-hop con la presentación de Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

A la espera de este show que promete convertirse en uno de los más memorables de la historia de los halftime, es imposible no pensar en shows como el de Jennifer Lopez y Shakira, o el de Enrique Iglesias junto a Christina Aguilera, aquellos latinos que paralizaron al mundo por cerca de 15 minutos con una impresionante actuación.

Gloria Estefan

Antes de que en 1993 Michael Jackson pusiera la vara muy alta para los artistas que protagonizaran el show del Super Bowl, Gloria Estefan se encargó de amenizar el medio tiempo. Fue en 1992 cuando la cubana puso a bailar a los asistentes del Hubert H. Humphrey Metrodome en Minneapolis, Minnesota. Junto a ella, Brian Boitano y Dorothy Hamill fueron los artistas de aquel año.

La esposa de Emilio Estefan volvió a amenizar el medio tiempo en 1999, ahora junto a Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy y Savion Glover. En 2020, cuando Shakira y JLo hicieron bailar a todos, la cubana rechazó la oferta de Jay-Z para volver a cantar en este evento: “Jay-Z me llamó y dijo: ‘¿Sabes qué? Voy a Miami’. Y dije: ‘No voy a hacer el Super Bowl. ¡No quiero hacerlo! Esas cosas son de alto estrés. Eso es algo muy estresante. Los he hecho. He hecho dos sola”, contó a Entertainment Tonight.

Miami Sound Machine

El grupo de pop latino, en parte famoso por sus integrantes - como Gloria y Emilio Estefan-, fue parte de esta presentación de lo más animada con temática Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye. El show testuvo protagonizado por Patti LaBelle y Tony Bennett, además del trompetista Arturo Sandoval.