Tom Brady y David Beckham: La amistad de dos dioses del deporte

Para David Beckham hay muchos ídolos a seguir, pero ninguno como Tom Brady. En más de una ocasión, el dueño del Inter de Miami ha expresado su admiración por él. Recientemente, el exjugador del Manchester United expresó su total apoyo a Brady, luego de que este anunciara su retiro de la National Football League (NFL). David publicó una fotografía del baúl de los recuerdos en sus stories y se refirió al quarterback como: “The One & Only (El único)”.

©@davidbeckham



Una gran amistad de dos grandes del deporte

Pese a que destacan en diferentes deportes, Beckham y Brady no han tenido problema en seguir sus carreras de cerca y sentir admiración el uno por el otro. En septiembre pasado, cuando el mariscal de campo fue elegido como uno de los 100 personajes más influyentes por la revista TIME, Beckham le dirigió unas palabras, y se refirió a él como un gran amigo.

“Siempre he seguido la carrera de Tom Brady, pero cuando vine a los Estados Unidos a vivir y jugar fútbol, me hice un auténtico fan. Estoy orgulloso de poder llamarlo también un gran amigo”, indicó ‘Becks’ en su ensayo sobre Brady para TIME.

“Tom ha logrado lo inimaginable. Su impulso para competir y ganar no tiene rival. Jugar en nueve Super Bowls con los New England Patriots y ganar seis de ellos, fue un logro con el que cualquier atleta estaría más que satisfecho, pero no Tom. Verlo aparecer este año en su décimo Super Bowl, esta vez con los Tampa Bay Buccaneers, y ganar, mientras era nombrado MVP del Super Bowl por quinta vez, fue un momento notable en la historia del deporte”, agregó.

“Cuando pienso en la cima de la excelencia atlética, es difícil no pensar en Tom Brady. Verlo jugar es nada menos que inspirador. Todos podemos leer las estadísticas y los récords que ha batido. Tom es y siempre será uno de los mejores mariscales de campo que jamás haya jugado fútbol americano”, indicó Beckham, quien al mismo tiempo se ha destacado como uno de los mejores jugadores de su generación.

Cálidas palabras del Inter de Miami

Tras el anuncio del retiro de Brady, el Inter de Miami, equipo de Beckham, le dedicó un post cargado de buenos deseos: “Felicidades por una carrera futbolística sobresaliente, @tombrady. Esperamos verte con más frecuencia en #DRVPNKStadium”. Con este mensaje, Beckham invitó abiertamente a su amigo al DRV PNK Stadium, casa del Inter de Miami, en Fort Lauderdale, Florida.