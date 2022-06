Sebastián Yatra nos pone a imaginar el amor con ‘TV’, Maluma lanza ‘Nos Comemos Vivos’ y BTS regresa con ‘Proof’

Mitad de mes, mitad de año pero con la playlist llena de música nueva, y qué mejor que dar inicio al fin de semana con Yet to come (The most beautiful moment), del nuevo álbum Proof, de BTS. O puede ser con algo mucho más sensual: Nos Comemos Vivos, de Maluma. Si quieres cantar algo más romántico y echar a volar la imaginación con un romance entre dos perritos, escucha TV de Sebastián Yatra. ¿Listo para dar play?

Sebastián Yatra - TV

El colombiano nos trae la historia de dos perros que se enamoran a través de la gran pantalla en su nuevo sencillo y vídeo musical TV. El emotivo vídeo cuenta con la participación de Susana Giménez, una personalidad de la televisión en Argentina. ¡De lo más tierno!

BTS - Proof

Nueve años se dicen fácil, pero para Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook; los integrantes de BTS, es toda una carrera que quieren celebrar con Proof, su esperado comeback. Y para que festejes a todo pulmón su aniversario - el lunes 13 - cantando su nueva canción, aquí te dejamos el video de Yet to Come (The Most Beautiful Moment). Como nota curiosa, los primeros segundos del tema fueron prohibidos en Corea del Sur por considerar que contienen letras “inapropiadas o vulgares”. Aún asi, esta banda de K-Pop cuenta con todo el apoyo de su ARMY para hace de este un éxito del verano.

Maluma ft. Chencho Corleone - Nos Comemos Vivos

La noche de este jueves, Maluma presentó su nuevo disco en el Estado de México, The Love & Sex Tape, y lo hizo acompañado de su gran amigo y mascota, Buda. Papi Juancho eligió este lugar por el cariño que el público de ese país le ha dado desde el inicio de su carrera. Y en medio de la fiesta por este lanzamiento, el parce presentó el sencillo Nos Comemos Vivos. El álbum está lleno de flow urbano en cada una de sus canciones, cuyas letras son una montaña rusa de emociones donde se destaca la pasión, el deseo, amor, desamor y la adrenalina, fluyendo al ritmo del dembow con un toque de trap.