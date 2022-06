Como ya te contábamos, la actriz de 28 años está sumando éxitos a su carrera. Ya la conocemos por su papel como Anna Delvey en Inventing Anna; y la hemos visto en Ozark, otra de las favoritas de Netflix, interpretando a Ruth Langmore. Otras de sus cintas son The Assistant, Electrick Children, We Are What We, The Perks of being a Wallflower y Sin City: A Dame to Kill For.