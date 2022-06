Lele Pons explora su faceta como coach y nos confiesa: ‘Es realmente duro’

¿Te ha llegado a afectar el hecho de ser tan directa y señalar los errores de los participantes?

No me afecta porque para mí es solo ayudarlos. No siento como si los estuviera juzgando, sino ayudándolos a que sean su mejor versión. Tienes que ser capaz de aconsejarlos, de darles ese consejo que me hubiera gustado recibir a lo largo de mis 10 años de carrera, y que espero que ellos sigan.