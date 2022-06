Chayanne regresa a la música con ‘Te Amo y Punto’, CNCO nos canta ‘No Apagues la Luz’ y Beyoncé estrena ‘Break My Soul’

Seguimos con el ritmo del verano esta vez con el regreso de Chayanne, que con su estilo romántico y bailable a la vez, nos entrega Te Amo y Punto. CNCO se lanza con todo al verano con No Apagues la Luz. Beyoncé nos canta Break My Soul, una canción considerara un himno para la generación trabajadora que sufrió el encierro de la pandemia, mientras que Dove Cameron nos trae Breakfast. Charlie Puth y Jung Kook unen sus talentos en Left and Right; y Prince Royce, Nicky Jam & Jay Wheeler cantan Si Te Preguntan....

Chayanne - Te Amo y Punto

Un adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio con esta primera canción. Esta sutil y poderosa balada de amor está llena de emoción y sentimientos los cuales interpreta Chayanne con toda la pasión que suele imprimir a sus canciones.

CNCO - No Apagues la Luz

Una fusión del pop con el urbano donde los chicos describen un proceso íntimo romántico poniendo de protagonista la pasión y el deseo de permanecer juntos. El video muestra a los chicos recordando la química con una examante. No están interesados en nadie más y solo pueden pensar en esa persona y en el fuego que compartían. El video también incluye una breve coreografía donde los chicos nuevamente demuestran sus habilidades de baile. Este tema con ritmos pegajosos y lleno de sentimientos promete ser un hit para este verano.

Taylor Swift - Carolina

“Hace aproximadamente un año y medio escribí una canción sobre una historia increíble, la historia de una niña que siempre vivía afuera, mirando hacia adentro. En sentido figurado y literal. La yuxtaposición de su soledad e independencia. Su anhelo y su quietud. Su curiosidad y miedo, todo enredado. Su dulzura persistente... y la traición del mundo hacia ella. Escribí este solo en medio de la noche y luego @aarondessner y yo trabajamos meticulosamente en un sonido que sentimos que sería auténtico para el momento en el que se desarrolla esta historia. Pedí el deseo de que algún día lo escucharas. Carolina ya está disponible 🥺”, expresa Taylor sobre esta nueva canción.