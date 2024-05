Frente a la polémica, Ana Bárbara pide respeto: ‘Tengo derecho a guardar mi distancia’

En medio de los acontecimientos de su entorno familiar, Ana Bárbara ha querido adoptar una nueva actitud con respecto a la atención mediática que su vida personal genera. Amable como suele ser, la cantante se sinceró en una reciente entrevista, en la que explicó por qué razón ya no desea exponer los acontecimientos de su entorno privado públicamente, como es el caso de las diferencias con su madre y su hermano, incluyendo el episodio de su distanciamiento con José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy y a quien cuidó y crió desde pequeño.

Ana Bárbara trata de ser discreta sobre sus problemas familiares.

La nueva postura de Ana Bárbara

Amable como suele ser con la prensa, Ana Bárbara habló durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que, a pregunta expresa de cómo toma la serie de especulaciones que la rodean, expresó: “Todo lo recibo ya con amor y con el mismo amor les digo, tengo mi derecho a guardar mi distancia en todos los asuntos emocionales, con ustedes, cuando son cosas que siento que me puedan llegar a afectar en mi día a día…”, dijo, declaraciones retomadas por medios como Despierta América. Así, la intérprete dejó claro que será más reservada, pidiendo respeto a los medios.

Ante la insistencia de los comunicadores que no perdieron detalle de sus declaraciones, Ana Bárbara hizo énfasis en la privacidad que mantendrá. “Créanme que yo fluyo con amor, les contesto con mucho amor, pero ahorita de mis cosas más personales que estoy llevando la verdad lo dejamos para más adelante…”, dijo la intérprete, quien atraviesa por determinados conflictos familiares.

Ana Bárbara pidió respeto ante la privacidad que desea mantener en su entorno privado.

¿Cómo se encuentra Ana Bárbara?

Con la disposición de reiterar los buenos ánimos con los que asume su presente, Ana Bárbara apuntó: “Estoy bien, cuando tu vida emocional la rige una emoción positiva, es decir, aunque haya cosas negativas, la verdad no me quiero hacer la espiritual, pero trato de sobrellevar. La vida de todos no es fácil porque a veces hay personas que te la vuelven difícil, entonces tú puedes darles amor y la gente no querer amor…”, explicó la cantante, quien a pesar de las circunstancias se mantiene muy activa trabajando, enfocada en sus presentaciones musicales y sus nuevos proyectos.

Ana Bárbara asegura mantenerse de pie gracias al amor.

Se niega a hablar de José Emilio Levy

En medio de la conversación, Ana Bárbara también fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a reanudar lazos con José Emilio Levy, a quien cuidó desde pequeño cuando inició su romance con José María Fernández, El Pirru, padre del joven. “Hay cosas que se llevan en la privacidad y prefiero ni comentarlas ahorita por el rumbo que están tomando…”, dijo. Mientras tanto, la también llamada Reina Grupera disfruta de su éxito en la música y del apoyo de sus fieles seguidores, siempre pendientes de los acontecimientos en cada una de las facetas de su vida, pues si algo caracteriza a la cantante es la apertura que ha mostrado todos estos años.