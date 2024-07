Daniel Bisogno revela de cuánto es la deuda que tiene en el hospital en el que se atendió

Para Daniel Bisogno ha sido una semana muy especial. Tras las complicada crisis de salud que enfrentó hace unos meses, el presentador del programa Ventaneando ha retomado su participación en la obra musical Lagunilla mi Barrio, proyecto que había dejado en pausa mientras se enfocaba en su recuperación. De hecho, durante su regreso a la obra, el también actor habló de las motivaciones que tiene en la vida, luego de la segunda oportunidad que la vida le ha brindado, dejando en claro que una de ellas es ver crecer a su hija, la pequeña Michaela, y la otra, seguir trabajando para poder saldar la deuda del hospital, algo de lo que habló con su característico sentido del humor.

© IG: @bisognodaniel Daniel se encuentra en un muy buen momento en su vida

Fue durante un encuentro con la prensa que Daniel fue cuestionado de forma directa respecto a cuáles son las cosas que lo motivan a seguir adelante con su vida, luego de haber superado la etapa más crítica de su problema de salud y mientras se encamina a la recuperación, algo a lo que respondió con total sinceridad y con gran sentido del humor. "Muy contento, muy agradecido, con la ilusión de regresar al teatro, de estar cerca del público, que le agradezco y me emocionó muchísimo... Muy contento", expresó el intérprete al ser cuestionado sobre cómo se encontraba, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

© @bisognodaniel El presentador admitió que su trabajo es una gran motivación para él

Al escuchar estas palabras, una de las reporteras lo cuestionó nuevamente: "¿Esto es lo que te da vida, Daniel?", a lo que el comunicador dijo entre risas: "Eso y los 700 mil (pesos) del Hospital Ángeles", refiriéndose a la cuenta que tiene pendiente con el centro médico.

En ese mismo sentido, el intérprete habló de sus planes a futuro, tanto a nivel personal como profesional. "Tengo muchas ganas de hacer varias obras de teatro que tenemos en mente y en puerta con mi querido Alejandro Gou, me gustaría hacer un programa de concursos, y ver crecer a mi hija, por supuesto", finalizó.

El estatus de su estado de salud

En esa misma charla con la prensa, el actor habló sobre el estatus de su tratamiento y acerca del trasplante de hígado que necesita. "Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: 'A ver si alguien te dona'. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno", compartió, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando. "Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita", aseveró.