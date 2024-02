Daniel Bisogno recibe la especial visita de su hija Michaela en el hospital

Después de 19 días en el hospital, Daniel Bisogno pudo reencontrarse con su hija Michaela quien, de acuerdo con información de Ventaneando, acudió a visitar a su papá en una fecha muy especial. Según narró Rosario Murrieta, compañera del conductor en la emisión de espectáculos, la niña se reunió con su papá este 26 de febrero, día en que cumplió ocho años. Gracias a la mejoría que ha mostrado Bisogno, Michela pudo pasar su cumpleaños con él, luego de más de dos semanas de no verse. En el programa también se dio a conocer que Daniel todavía no está enterado del sensible fallecimiento de su mamá, doña Araceli Bisogno, quien murió la madrugada del pasado 23 de febrero.

Después de más de dos semanas, padre e hija se reecontraron

El reencuentro con su hija

Luego de semanas de luchar contra una bacteria que le provocó una fuerte infección pulmonar, el panorama médico de Daniel Bisogno se torna esperanzador, tras ser intervenido exitosamente. Dando lecciones de fortaleza, el presentador se recupera satisfactoriamente, después de pasar unos días intubado, debido a complicaciones respiratorias; sin embargo, continúa mejorando y ya ha podido ser extubado. Aunque Daniel continúa con apoyo de oxígeno, ya comenzó a respirar por sí solo, señal de mejoría.

Debido a estos signos de recuperación, el conductor pudo recibir la visita de su hija Michaela quien ingresó al hospital hace unas horas para pasar su cumpleaños con él: “Justamente esta mañana, la niña, Michaela lo visitó, así que debe ser una alegría muy grande para él haber recibido la visita de su hijita Michaela”, comentó Rosario Murrieta, mientras que Linet Puente añadió: “Y para ella también, porque obviamente ama a su Papito chulo, como le dice, y es su cumpleaños”, momento en el que Murrieta aprovechó para felicitar a la hija de su compañero: “Sí, felicidades Michaela”.

Alejandro Gou, socio y amigo de Daniel, aseguró que el gran motoro del presentador en estos momentos es su hija Michaela

Ya bromea

Además de la visita de su hija, Daniel Bisogno recibió también la de su amigo y socio Alejandro Gou quien confirmó que está cada día mejor: “Yo te puedo decir que lo vi y lo vi mucho mejor, sigue bromeando, tiene el humor de siempre”. El productor teatral aseguró que Michaela es el gran motor del presentador en estos momentos: “Gracias a Dios estoy en el poder de decir que sigue mucho mejor, muy bien, antes no quise hablar, Dani es muy fuerte, tiene por quien luchar, una hija maravillosa, Michaela y está muy bien, está mejorando, la va a librar”, comentó en entrevista para el programa Sale el Sol.

Sus compañeros de ‘Ventaneando’ dieron a conocer que Daniel todavía no se entera del fallecimiento de su mamá

Daniel todavía no sabe lo de su mamá

Con el objetivo de cuidar la salud de Daniel Bisogno, los conductores de Ventaneando explicaron por qué fue hasta hace unas horas que confirmaron la noticia del sensible fallecimiento de la mamá del conductor: “Ha sido un fin de semana muy difícil, de mucha conmoción, porque quien pudiera esperarse que mientras su hijo esté hospitalizado ella tenga que partir, esto nos lleva a dar esta noticia con muchísimo pesar sabiendo que nuestro compañero todavía está en vías de recuperación y que muy posiblemente todavía no conozca de esta noticia, ¿ustedes se imaginan lo que será para él cuándo se entere?, por eso es que no nos animamos a dar una noticia tan triste y dolorosa el fin de semana”, explicó Rosario Murrieta.

