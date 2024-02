Reportan mejoría en la salud de Daniel Bisogno: ‘Ya está respirando por sí solo’

En las últimas semanas, la audiencia de Ventaneando ha estado muy atenta a las nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Daniel Bisogno quien, de acuerdo con información de Pati Chapoy, ingresó a terapia intensiva, desde hace más de una semana, donde tuvo que ser intubado debido a complicaciones respiratorias. Después de días de incertidumbre y preocupación, durante el programa de esta tarde, los conductores compartieron detalles de la evolución de Bisogno quien ya fue extubado: “Afortunadamente tenemos muy buenas noticias en relación con Daniel Bisogno”, comentó la titular de la emisión de espectáculos.

Sus compañeros de ‘Ventaneando’ se mostraron muy emocionados por las nuevas noticias de Daniel

Ya despertó

Fue Pedrito Sola quien compartió por menores del estado de salud del presentador quien, a pesar de que pasaría más días intubado, gracias a que respondió bien al tratamiento, ya está respirando sin apoyo: “Ayer, se acuerdas que habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, extubarlo, pero que iba a esperar, dos o tres días, pues no, afortunadamente, se lo quitaron y respondió bien Daniel y ya está respirando por sí solo y, obviamente, ya lo despertaron”, comentó el conductor quien se mostró muy contento de poder informarle al público del gran avance que ha tenido su compañero.

Pati y Pedrito aclararon que, más que haberlo inducido al coma, Daniel estuvo sedado, con el objetivo de mantenerlo tranquilo y permitir que su cuerpo reaccionara a los antibióticos: “Alex Bisogno (su hermano) se refiere como a un coma inducido, yo más bien quiero hablar de una sedación”, “Es que fue una sedación”, interrumpió Pati. Tras la precisión que le indicó su jefa, Pedrito continuó: “Lo sedaron, no fue un coma inducido y le fueron bajando poco a poco la sedación, le quitaron el tubo y vieron que respiró”, añadió Pedrito Sola. Por último, espero que Daniel sea dado de alta pronto, aunque están conscientes de que será un proceso largo: “Significa que nuestro compañero, queridísimo, Daniel, pronto, no rapidísimo, pero pronto, estará fuera del hospital y estaremos con él en su casa. Estamos muy contentos todos”, finalizó.

Se dio a conocer que el conductor fue extubado con éxito

El parte médico de su familia

Por su parte, Alex Bisogno, hermano de Daniel, también compartió nuevos detalles del estado de salud del presentador: “Está información de que estuvo intubado, es real, pero siempre hay un por qué. El asunto aquí es que, como estuvo en una cirugía, tenía que entrar intubado, lo inducen a este coma, para poder hacer la cirugía, salió y cuando quisieron quitar el tubo descubrieron que estaba un poco débil, obviamente, le habían operado un pulmón. Después de esto determinaron los doctores que había que intubarlo de nuevo para no fatigarlo y no tuviera movimientos en falso que pudiera lastimarse y ya, pero no fue realmente porque estaba en una situación de vida o muerte, como lo han manejado”.

Alex Bisogno, hermano de Daniel, también habló con la prensa sobre la evolución de su salud

Se recupera satisfactoriamente

El también conductor, reconoció que la evolución de su hermano es satisfactoria: “Daniel tuvo una infección fuerte, sobre todo porque no se atendió a tiempo, yo siempre digo que esta infección se pudo haber atendido con antibióticos desde el principio y no hubiera pasado nada. Lamentablemente tardamos en ir al hospital, él tardó por miedo. Los médicos dicen que lo que tiene que hacer ahorita es estar tranquilo, seguirá hospitalizado, todavía no hay una fecha de cuándo vaya a salir, porque está con un antibiótico vía vena, entonces, hasta que 100% esté controlada la infección y la bacteria que lo ocasionó, ya lo darán de alta. Tendremos Daniel para rato, Daniel está bien y cada vez mejor”, comentó en entrevista para el canal del Kadri Paparazzi.

