Pati Chapoy da a conocer que Daniel Bisogno ingresó a terapia intensiva

A dos semanas de que Pati Chapoy compartiera con el público de Ventaneando la noticia del reingresó al hospital de Daniel Bisogno para ser atendido de una bacteria que se alojó en sus pulmones, esta vez la periodista ha dado nuevamente la cara para compartir con el público una nueva actualización del estado de salud de su colaborador. Durante el programa de esta tarde, la presentadora dio a conocer que, desde hace cinco días, Daniel ingresó a terapia intensiva donde se encuentra intubado.

La periodista dio a conocer que el presentador ingresó a terapia intensiva

Su ingreso a terapia intensiva

La titular del programa compartió que acudió al nosocomio para conocer personalmente el parte médico: “Quiero comentarles que ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel Bisogno. La parte médica que me dieron es que, efectivamente, tiene cinco días en terapia intensiva está intubado, hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, le hicieron una tomografía, hoy le van a quitar el tubo y van a checar que pueda respirar por sí solo”, explicó la periodista, quien continuó dando más detalles de la salud de su colaborador.

El panorama médico

Pati contó que debido a la bacteria que tiene en los pulmones, Daniel presentó problemas para respirar, razón por la que tuvo que ser intubado: “Se le dificulta porque, muy lamentablemente, no tiene la fuerza en los músculos, para que pueda respirar por él mismo”. A pesar del delicado estado de salud de Daniel, los médicos reportan que está evolucionando de manera satisfactoria: “Hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más porque van a esperar a que él responda. Todos los días ha respondido bien a todos los antibióticos que le están terminando de eliminar la infección que tiene en los pulmones”, añadió.

El presentador tuvo que ser intubado

La presentadora puntualizó que no se tiene claro cuándo será dado de alta Bisogno, debido a que a partir de que lo extuben el proceso de recuperación dependerá de cómo reaccione el comunicador: “Es esperar a que él se reponga y esté lo suficientemente fuerte para que pueda ya continuar con su vida, mientras tanto, no se sabe cuántos días más va a seguir internado. Así es que seguiremos esperando con esa voluntad de parte de Daniel, esa energía que lo caracteriza, para que salga adelante de esto”, añadió Pati, mostrándose positiva ante el panorama médico.

Daniel y el apoyo de su familia

Pati se tomó el tiempo para comentar que, a pesar de que la familia de Daniel está a su lado en estos momentos, durante este tiempo, su pequeña hija Michaela no ha podido verlo y la mantienen ajena a esta complicada situación de la que, esperan, se recupere pronto: “Muy lamentablemente no puede ver a Michaela, porque a Michaela no la pueden llevar a terapia intensiva”, añadió la periodista de espectáculos sobre la hija de Daniel, de apenas 7 años de edad.

