Reportan grave al comunicador mexicano Daniel Bisogno de ‘Ventaneando’

La industria del entretenimiento en México despertó este jueves 19 de octubre con una devastadora noticia. De acuerdo con diversos reportes, el comunicador Daniel Bisogno está ingresado en terapia intensiva por un choque séptico. El presentador de Ventaneando (TV Azteca) al parecer tiene problemas en la vesícula a causa de una piedra y esto lo llevó a emergencias, en un hospital en la Ciudad de México.

Daniel Bisogno estaría grave, según los reportes

Según los reportes, a los que la periodista María Luisa Valdés tuvo acceso, Bisogno “llegó con problemas respiratorios al hospital” y fue ingresado a terapia intensiva, de acuerdo con el último reporte que recibió a las 6:20pm de la tarde del 18 de octubre.

▶️ Daniel Bisogno está grave de salud, se encuentra en terapia intensiva por un choque séptico; habría sido por un problema en la vesícula.



Otro que se ha pronunciado acerca de la salud de Daniel Bisogno, es el actor Pepe Magaña, quien lo sustituye en la obra Lagunilla mi Barrio. En una entrevista hace unos días, el actor habló sobre la salud de Daniel, asegurando que en los últimos días no había estado bien, así lo dijo en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. “Es peligrosísimo, me cae muy bien Daniel... llevo dos o tres fines de semana supliendo a Daniel y me la paso muy bien. Ha fallado, va un día, falla dos, se siente mal, anda mal, yo lo veo muy delgado y espero que se recupere pronto”, declaró.

Hasta el momento, ninguno de sus compañeros del programa se ha pronunciado al respecto, ni la titular de este, la periodista Pati Chapoy, quien es cercana a Bisogno. De igual forma, su exesposa Cristina Riva Palacio, con la que Bisogno comparte una hija, se ha mantenido al margen de los reportes que indican la gravedad del padre de la pequeña Micaela.

Daniel Bisogno presentó severos problemas de salud en mayo pasado

Apenas en mayo de este año, Bisogno, a quien apodan ‘El Muñe’, fue ingresado de emergencia luego de presentar un cuadro hepático. En ese entonces, se dijo que el cuadro se había producido luego de que se le reventaran unas várices del esófago, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia. Tras permanecer varios días ingresado, Daniel volvió al programa y en uno de sus posts en redes publicado el 30 de junio, se dijo agradecido por tener una nueva oportunidad.

“Casi en total recuperación, el cuerpo casi al cien, la mente, ya al mil, en este estado se percata uno de tantas cosas, las que de verdad valen y las verdaderas inmundicias”, escribió en ese entonces.

