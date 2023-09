Fallece Michael Gambon, el actor que interpretó a Dumbledore en ‘Harry Potter’

Eleven sus varitas... El actor Michael Gambon, quien diera vida al legendario Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter, ha fallecido este jueves 28 de septiembre a los 82 años. El actor de origen inglés cosechó una fructífera carrera en teatro, cine, radio y televisión. El deceso de Gambon fue confirmado por su familia a través de un comunicado, en el que se detalló que estaba luchando contra un severo cuadro de neumonía.

Michael Gambon apareció en las películas de Harry Potter a partir de la tercera entrega

En el mensaje, se lee lo siguiente: “Estamos devastados por anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon. Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama, luego de un ataque de neumonía. Michael tenía 82 años. Pedimos que, en este doloroso momento, se respete nuestra privacidad y agradecemos sus mensajes de apoyo y amor”.

Gambon nació en Cabra, Dublín y vivió en Londres la mayor parte de su vida. Estudió actuación en la Real Academia de Arte Dramático, debutando en Otelo, en 1962. Trabajó junto a íconos como Laurence Olivier y fue nombrado Comandante de la Orden del Imperio Británico y Caballero Soltero por su contribución a las artes. A partir de 2004, en la tercera película de la franquicia de Harry Potter, El prisionero de Azkaban, Gambon dio via a Albus Dumbledore, reemplazando a Richard Harris, quien falleció en octubre de 2002.

Michael Gambon, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Alan Rickman

Gambon aportó un toque férreo al papel, uno que encajaría perfectamente con el resto de la franquicia, que se volvió más oscura y mostró a Dumbledore como un personaje más complejo.

A lo largo de su carrera recibió varios reconocimientos como los Premios BAFTA como Mejor actor de televisión por series como El detective cantante, Esposas e hijas, Longitude y Perfect Strangers.

Sus compañeros lo despiden

Tras el anuncio de su fallecimiento, sus compañeros de reparto compartieron sus recuerdos al trabajar con Gambon. Fiona Shaw, que interpretó a la tía Petunia en Harry Potter, habló sobre Gambon en BBC Radio 4 y lo llamó “brillante y magnífico”.

James Phelps, quien interpretó a Fred Weasley, también compartió algunos recuerdos de su trabajo con Gambon. “Mientras filmaba HP6 trabajé en el departamento de publicidad durante todo el rodaje (aparte de los días que actuaba). Y por eso pasé muchas horas con Michael durante el rodaje”, escribió en Twitter. “Siempre fue muy divertido y muy acogedor al compartir cualquier conocimiento que tenía. Un día estábamos filmando la escena final de la torre del reloj de Dumbledore, obviamente una escena bastante intensa. Entre preparaciones, Michael me preguntó qué estaba haciendo ese fin de semana. Dio la casualidad de que mi hermano y yo estábamos leyendo Peter and the Wolf con la Manchester Halle Orchestra”.

“‘¿Tienes el guión contigo?’, me preguntó, y yo lo hice, ‘ya lo hice, repasémoslo y si quieres puedo darte algunas notas’. Así que pasamos lo que debería haber sido su tiempo libre trabajando durante mi concierto de fin de semana. Es un recuerdo que siempre he tenido como uno de los momentos más destacados de mis días en HP”.

