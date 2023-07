Sinéad O’Connor dejó instrucciones a sus hijos antes de morir

El deceso de Sinéad O’Connor tomó a todos por sorpresa, ya que partió a los 56 años, sin embargo, la cantante de origen irlandés era consciente de que un día llegaría el final, por lo que dejó claras instrucciones a sus hijos (le sobreviven tres de los cuatro que tuvo). La propia intérprete así lo reveló hace un par de años, en medio de la promoción de su libro de memorias Rememberings.

©GettyImages



Sinead O’Connor acompañada por uno de sus hijos

La cantante compartió lo importante que era para ella proteger su legado, en especial su música, para que hubiera problemas si un día ella llegara a faltar. “Cuando un artista muere, su valor es mayor que cuando estaba vivo. Tupac (el rapero que fue asesinado en 1996 con 25 años) ha lanzado más álbumes desde su muerte que cuando estaba vivo, así que es un tanto feo lo que hacen las compañías de discos” dijo en declaraciones a PEOPLE.

Por tal motivo, la cantante pidió a sus hijos que, antes de llamar a los servicios de emergencia o las autoridades, primero se pusieran en contacto con su contador. “Por eso siempre he instruido a mis hijos, desde que eran muy pequeños. ‘Si tu madre muere mañana, antes de llamar al 911, llama a mi contable y asegúrense de que las compañías de discos no empiecen a lanzar mis álbumes y que no les digan dónde está el dinero”, así lo dijo.

©GettyImages



Sinéad O’Connor estaba preocupada por su legado

El tema surgió cuando O’Connor, que había grabado la canción de Prince Nothing Compares 2 U, recordó un encuentro que tuvo con el cantante de The Purple One, el cual está incluido en su libro. Si bien ese episodio no fue de su agrado, esto no afectó lo que ella sentía por él como artista.

En más de una ocasión, Sinead defendía a Prince al hablar de los beneficios que obtuvieron las disqueras después de su muerte en 2016. La artista de origen irlandés dijo a PEOPLE que los artistas tienen canciones que no quieren que vean la luz, que les avergüenzan, y que si no las publican es para protegerse. Contó que quizá a Prince no le gustaría ver sus temas como sintonía de un anuncio, aunque su caso era un tanto distinto pues él publicó todas las canciones que grabó. “Sí él hubiera protegido algunos de sus temas, sería porque no habría querido que vieran la luz” dijo. En esa conversación, la cantante no especificó si ella tenía canciones sin publicar o qué tanto había de ese material inédito.

Lo que se sabe de su deceso

Shuhada’Davitt (su nueva identidad tras convertirse al islam) fue encontrada sin vida por la Policía Metropolitana de Londres el pasado miércoles 26 de julio. De acuerdo con los reportes de Page Six, los agentes recibieron una llamada alrededor de las 11am (hora local) para tender a una emergencia en un apartamento al sur de la ciudad, entre los distritos de Herne Hill y Brixton.

Las autoridades que la hallaron sin vida en su hogar determinaron que no hubo circunstancias sospechosas que condujeran a su muerte y que esta no está siendo investigada legalmente. Sin embargo, a los restos de la cantante sí les practicarán una autopsia correspondiente para definir qué ocasionó su muerte.

