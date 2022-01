Sinead O’Connor es hospitalizada tras el deceso de su hijo Shane, de 17 años

La cantante Sinead O’Connor fue hospitalizada el pasado jueves, a solo unos días de la muerte de su hijo Shane, de 17 años. El adolescente, furto de su matrimonio con el artista Donal Lunny, fue hallado sin vida el 7 de enero en Bray, Wicklow, en Irlanda. A través de su cuenta de Twittrer la propia cantautora comunicó que estaba de camino a un hospital para ser ingresada por su propia voluntad.

©Twitter



Shane, de 17 años, se quitó la vida y el pasado 7 de enero fueron encontrados sus restos

Luego de una serie de inquietantes mensajes en los que la intérprete de 55 años comunicaba sus deseos de poner fin a su vida, O’Connor fue resguardada por unos agentes, quienes la llevaron a un centro médico.

Los tuits que mandó la cantante tenían un tono de despedida y decían lo siguiente: “He decidido seguir a mi hijo. No hay ningún punto en seguir viviendo sin él. Todo lo que toco lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora él se ha ido. He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren verme. Soy una persona de mie**. Y todos ustedes solo piensan que soy buena porque puedo cantar. Pero no lo soy”.

“No merezco estar viva y todos los que me conocen saben que estarían mejor sin mí. Perdón por todo el daño que he ocasionado”. Agregó que el padre de su hijo se habría molestado con ella hace unos días. “He estado sola por los últimos tres días. Nadie quiere saber de mí. Decepcioné al padre de Shane por tuitear el funeral. Lo siento Donal. Estoy sola. Twitter es para gente solitaria. Monstruos como yo consiguen quedarse terriblemente solos”.

©GettyImages



La cantante está devastada por el fallecimiento de su hijo

El joven de 17 años había desaparecido en la localidad de Newbridge, en el condado de Kildare, en Irlanda, el jueves 6 de enero y fue visto por última vez el viernes 7 de enero luego de que la policía hallara sus restos en el área de Bray, en Wicklow.

Además de Shane, Sinead es madre de otros tres hijos: Jake Reynolds de su relación con el productor musical John Reynolds, Roisin Waters, de su relación con el periodista John Waters y Yeshua Francis Neil Bonadio, con el empresario Frank Bonadio.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.