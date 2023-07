‘Nothing Compares to you’: el triste detalle del clásico tema de Sinéad O’Connor

La muerte de la cantante Sinéad O’Connor este miércoles, a los 56 años, ha sacudido el mundo de la música sobre todo por el halo sentimental que había alrededor de su imagen debido a su eterna lucha con problemas de salud mental, los cuales marcaron los últimos años de su atribulada vida. El fallecimiento de su hijo Shane, de 17 años, fue un duro golpe para ella en 2023 que terminó de menoscabar su espíritu notablemente, por lo cual la intérprete de temas como This is the day y Drink before the war cayó, de nueva cuenta, en una profunda depresión. Nacida en Dublín el 8 de diciembre de 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor –su nombre de pila – tenía una extraordinaria voz. Ganadora de un premio Grammy y autora de 10 discos, en el año 2018 se había convertido al islam con el nombre de Shuhada’ Sadaqat.

La cantante Sinéad O’Connor ha fallecido a los 56 años

No cabe duda en resaltar que el éxito más grande de su carrera lo obtuvo con la canción Nothing Compares to You, de la mano del célebre videoclip que mostraba un primer plano de su hermoso rostro de ojos azules y cabeza rapada. El vídeo finalizaba con la emotiva escena de ella derramando un par de lágrimas, intensificada por aquel verso: “Todas las flores que plantaste, mamá, murieron cuando te fuiste”, interpretación en la que O’Connor expresa la devastación que sintió por la pérdida de su madre. El ya clásico sencillo, publicado en 1990, alcanzó el número uno en 37 países.

Dicho tema, compuesto originalmente por el también fallecido cantante Prince, cuenta con más de una veintena de versiones; sin embargo, hay tres interpretaciones que resaltan por su carácter particular ya que han sido ejecutadas de manera magistral tanto a nivel vocal como por sus originales arreglos. Aunque aquellos tres artistas ya han pasado a mejor vida, sus versiones del mismo tema han pasado a la inmortalidad.

Sinéad O’Connor, Prince y Chris Cornell, tres fallecidos íconos de la música que tienen increíbles versiones del tema ‘Nothing Compares To You’, compuesto por Prince

La versión original de Prince:

Nothing Compares to You fue escrito en 1984 por Prince, quien se la habría dedicado a su entonces novia, la aspirante a cantante de entonces 19 años Susana Melvoin, que era hermana gemela de su guitarrista Wendy Melvoin, integrante de su grupo The Revolution. El recordado ícono y multinstrumentista nunca quiso que la mencionada canción se hiciera popular y menos que apareciera en la radio, ya que era un regalo musical solo para su joven musa. A continuación, te presentamos una versión en vivo de su propia canción en 1993, junto a Rosie Gaines de “New Power Generation” uniéndose a él en la voz. Esta toma presenta el sonido funk-rock sexy y divertido característico del difunto artista, así como una animada “conversación” entre los dos vocalistas.

Versión de Sinéad O’Connor:

Según cuentan algunos biógrafos de Prince y Sinéad, el 7 de enero de 1989, el compositor de Purple Rain demandaría y despediría a su manager Steve Fargnoli, ofreciéndole una cuantiosa indemnización para deshacerse de él. Fargnoli se instalaría de inmediato en Londres, Inglaterra, donde comenzó a buscar nuevos y prometedores artistas a quienes representar. Así, conoció a una joven cantante irlandesa llamada Sinéad O’Connor, quién en ese entonces no tenía un buen representante. En esa búsqueda por darla a conocer internacionalmente, Farnogli se acordó entonces de la existencia de la canción Nothing Compares To You y sabía que Prince atesoraba su composición como una de sus joyas más preciadas, al punto que no quería tocarla ni grabarla de nuevo, pues era un “regalo intocable” para uno de los amores de su vida.

A manera de venganza por la afrenta recibida al ser despedido por su exrepresentado, Fernogli decidió grabar de nuevo la canción como single principal del segundo álbum de Sinéad ‘Connor y el resto es historia. La canción fue un hit monumental en el mundo. Lo curioso es que ambos cantantes, Sinead y Prince, no tenían una buena relación y nunca se animaron a interpretar el tema juntos. Posteriormente, la irlandesa emitió un comunicado en el que aseguraba que jamás volvería a cantar Nothing Compares To You debido a que se le había acabado la emoción por aquel clásico del pop mundial.

Chris Cornell y su gran visión como arreglista del tema:

El difunto líder de Soundgarden, que posiblemente tenía una de las voces más poderosas con alto registro en la historia del rock, realizó una impresionante interpretación en vivo durante su aparición en Lithium de SiriusXM en septiembre de 2016. Con esta versión acústica no solo dejó en claro que el lugar en el olimpo de voces musicales se lo tenía bien ganado, sino que también dio muestras de sus grandes dotes como fino arreglista. La voz del también líder de la banda Audioslave le dio un brío diferente al famoso tema y lo situó de nuevo como un himno universal de la cultura en el pop moderno.

Cornell hizo este tributo al artista que admiraba meses después del anuncio de su muerte: “La música de Prince es la banda sonora del universo conmovedor y hermoso que creó, y todos hemos tenido el privilegio de ser parte de ese mundo increíble”, escribió. “Interpreté su canción ‘Nothing Compares 2 U’ por primera vez hace un par de meses. Tiene una relevancia atemporal para mí y prácticamente para todos los que conozco.

“Lamentablemente, ahora su propia letra en esta canción no podría ser más relevante que en este momento, y las canto ahora con reverencia mientras rindo homenaje a este artista inigualable que nos ha dado tanta inspiración en la vida y ha hecho que el mundo sea tan mucho más interesante”, continuó. “Te extrañaremos Prince!!!”.

Al año siguente, en 2017, Cornell fue hallado sin vida en un hotel de Michigan durante su gira de reunión con su banda, Soundgarden, a causa de un aparente suicidio. Tenía 52 años.

