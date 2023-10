El triste fallecimiento de Cecilia Priego, actriz que participó en ‘La Reina del Sur’

El pasado fin de semana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Cecilia Priego, actriz mexicana que destacó por su participación en producciones como La Reina del Sur (Telemundo), Pasión Morena y Pobre Diabla (TV Azteca), además de su trabajo en el teatro. El año pasado, la intérprete de 36 años había revelado su lucha contra el cáncer cervicouterino. Fue su propio padre quien confirmó la triste noticia de su deceso a través de un mensaje en redes sociales.

“No recuerdo el día y la hora, pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tú FAMILIA”, escribió en Facebook el padre de la actriz, quien se identifica como Freddy Persa, junto a una composición de fotos de Cecilia.

“Siempre demostraste tu fuerza, tu fe, tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste esta enfermedad”, continuó el padre de la actriz, revelando la dura situación de salud que enfrentó su hija en dos ocasiones. “Siempre disfrutando tu vida, tu trabajo, ese profesionalismo y amor que le tienes al teatro, formando nuevos públicos que se interesaran por consumir el talento de teatro en tu tierra, de ahí tu proyecto Teatro en 30 y lo disfrutamos tanto y tú principalmente”, escribió el señor Freddy.

“Hoy mi rebaño está muy triste, una de mis ovejas se me va, seguro estoy que Dios la tomará en el suyo”, expresó el padre de Cecilia, quien al parecer se ha refugiado en su fe en estos momentos tan dolorosas. “Te doy gracias, señor, por prestármela, te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar”, escribió.

“Hoy se cierra el telón para ti en la Tierra, pero seguros estamos que tu presencia y tu legado traspasará más allá y continuarás tu proyecto en el cielo, creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros, por siempre mi niña CECY”, finalizó el señor Freddy su emotivo mensaje.

La batalla de salud de Cecilia

En abril del año pasado, la actriz había dado a conocer la situación de salud que había enfrentado. “Me hubiera encantado poder compartirles las fotos y videos de mi primer embarazo, la alegría y la felicidad de la revelación del sexo de mi bebé. Hoy la vida no me lo permitió, pero sí me permite compartir la cicatriz de una de las batallas más fuertes que se me ha presentado, la cicatriz que me SALVÓ la vida y es que de verdad lo hizo”, escribió en abril de 2022 junto a una foto en la que se veía una cicatriz por debajo del ombligo.

Fueron tres tomas de esta parte del cuerpo de la actriz en tres publicaciones distintas, y en cada una compartió algunos detalles de la lucha que había librado. “Ha pasado un año de mi histeroctomía por cáncer cervicouterino. La verdad es que aunque ya recorrió un año, he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que sí, perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mi”, compartió entonces.

“Aunque debo decir que en ocasiones estoy triste recuerdo que al final mi útero se sacrificó por mi una vez más para darme VIDA. Y es justo lo que hoy agradezco la vida que se me otorgó de nuevo”, escribió. Tras estas palabras, Cecilia recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad.

