Salvador Zerboni se sincera sobre la dismorfia que padece: ‘Ha sido muy duro y he tenido depresión’

Durante su participación en el programa Reto 4 Elementos. La Liga Extrema, Salvador Zerboni sufrió un accidente que lo cambió todo para él. Tras un aparatoso golpe en la cara, el actor mexicano requirió una sutura de 42 pulgadas, lo que de inmediato le preocupó por la cicatriz que dejaría. Aquel momento sucedió a finales de 2022, pero fue hasta que se televisó en marzo pasado que el público mostró su total preocupación. En ese tiempo, Zerboni empezaba una lucha al padecer dismorfia, una enfermedad mental que lo hace preocuparse más por su apariencia y que le ha dado muchas complicaciones, como lo reveló él mismo.

“Seguimos en eso porque no ha sido fácil. Esta enfermedad, dismorfia, es donde uno se ve fatal y terrible”, dijo en entrevista con Televisa Espectáculos. Para él, es un tema delicado no sólo por su salud física, sino que se preocupa mucho por lo que podría resultar al comentarlo. “La verdad es que a veces me da como pena hablarlo porque luego dicen ‘este, qué se cree, ni que fuera tan bonito’. Ya sé que no soy bonito, por eso hago a los personajes malos, pero igual no me gusta la cara cicatrizada, lo siento”, dijo de lo más sincero.

Y es que desde entonces, el villano de las telenovelas tiene una cicatriz en la frente que incluso ha tratado de disimular, pues lo hace sentirse más inseguro. Para tratar de explicar cómo es que se siente, dijo: “La dismorfia es como la anorexia, es como verse en un espejo y ver que te ves mal; eso ocurre porque no estás a gusto contigo mismo, es porque no te sientes bien y todo eso puede ser un malestar, una depresión, una cicatriz”.

Y por el hecho de ser una figura pública, el actor opta por no hablar de ello, pues asume que estaría en el blanco de las críticas. “Me van a juzgar mal y pues cada quien llora como puede y donde puede. Yo trato de hacerlo interno y de sanarme internamente con la gente que me quiere“.

El accidente que lo cambió todo

Salvador Zerboni estaba decidido a darlo todo en las competencias de La Liga Extrema de Reto 4 Elementos. El actor debía recorrer un laberinto por debajo del agua, pero al querer salir a respirar, se topó con un obstáculo de madera con el que chocó dándose un fuerte golpe en la cara.

Zerboni intentó disimular la cicatriz y estuvo lejos de los medios por un tiempo. Sin embargo, en su primera aparición después de que se transmitiera el episodio, expresó: “Se me despelucó la frente y me echaron 42 puntadas. Venía tapado pero creo no hay nada que tapar, la verdad ha sido muy duro y he tenido depresión”.

