El recuento del estado de salud de Daniel Bisogno

Debido al interés que ha provocado entre el público de Ventaneando el estado de salud del conductor Daniel Bisogno, Pati Chapoy, titular del programa, se ha encargado de mantener informados a los televidentes sobre la condición médica de su colaborador quien se encuentra hospitalizado desde el pasado 8 de febrero. Para evitar especulaciones, la periodista de espectáculos ha compartido con la audiencia varios detalles de la situación del presentador quien hace una semana ingresó a la sala de terapia intensiva donde fue intubado debido a las complicaciones respiratorias derivadas de la infección pulmonar por que fue internado.

La titular de ‘Ventaneando’ reveló que Daniel se encuentra en terapia intensiva desde hace una semana.

Fue exactamente hace 13 días, el pasado 9 de febrero, cuando Pati Chapoy utilizó un espacio en el programa que conduce para compartir con el público la noticia del reingreso al hospital de Daniel Bisogno, en ese momento, no reveló la razón: “Es importante que esté bien checado de pies a cabeza. A través de Ventaneando les vamos a seguir informando cómo está. El día de hoy sigue ingresado, en la mañana, le hicieron ciertos procedimientos y salieron muy bien, seguramente, se va a quedar a descansar el fin de semana, no lo sé todavía, porque no me lo ha reportado. Pero él, de viva voz, se comunicó conmigo ayer, para informarme, de lo que les estoy diciendo”, comentó en aquel momento la periodista.

Sólo un día después, el 12 de febrero, la conductora asistió a la conferencia de prensa de Yuri y Cristian Castro en El Lunario, donde fue abordada por la prensa a quien le reveló que Daniel Bisogno había sido ingresado al hospital por un problema pulmonar: “Está muy bien atendido afortunadamente, sigue internado, está con una serie de antibióticos, por la infección pulmonar que tiene. Está totalmente fuera de peligro. Sí (sigue en el hospital), porque los antibióticos que le están poniendo son vía venosa, entonces, eso no lo pueden hacer en su casa y él se siente mucho más a gusto estando en el hospital, porque sabe que está muy bien atendido”, reveló la periodista, quien le tiene un gran aprecio a Daniel.

El conductor tuvo que ser intubado debido a complicaciones respiratorias

El pasado 14 de febrero, Pati Chapoy compartió un nuevo informe médico del estado de salud de su colaborador: “Le quiero comentar que el día de ayer, nuestro compañero Daniel Bisogno, quien sigue internado en un hospital de la Ciudad de México, recibió un segundo tratamiento para la bacteria que muy lamentablemente tiene en los pulmones, este procedimiento se realizó a las 5, 6 de la tarde, salió muy bien, afortunadamente está descansado, está reponiéndose, porque está cumpliendo 8 días en el hospital. Lo vamos a esperar aquí el tiempo que sea necesario para que esté completamente sano, en paz y tranquilo. Lo vamos a seguir esperando”, reveló la periodista.

Pati Chapoy reiteró que esperarán a Daniel el tiempo que sea necesario

Este martes 20 de febrero, la titular de Ventaneando compartió una nueva actualización sobre el estado de salud de su colaborar desde hace más de dos de décadas: “Tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado, hoy le hicieron una tomografía y le van a quitar el tubo para checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta, porque muy lamentablemente no tiene la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. Los médicos están conscientes de que hay una mejoría y esa mejoría se puede llevar muchos días más, porque van a esperar a que responda. Todos los días ha respondido bien a los antibióticos para eliminar la infección que tiene en los pulmones. A partir de ahí, esperar a que él se reponga y esté lo suficientemente fuerte para que pueda continuar con su vida, mientras tanto, no se sabe cuántos días más va a seguir internado. Así es que seguiremos esperando con esa voluntad y energía que lo caracteriza para que salga delante de esto”, comentó hace unas horas Pati.

Este reingreso al hospital ocurre después de la crisis de salud que atravesó el presentador, en junio del 2023, cuando fue internado por complicaciones derivadas de las varices en el esófago que le provocó un cuadro hepático. En enero pasado, Daniel volvió a ingresar al hospital, esta vez, para retirarle la vesícula por instrucción médica. En aquella ocasión, el conductor reportó que se tomaría unos días más en casa, debido a una infección en la garganta.

