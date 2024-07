Daniel Bisogno revela que sigue en espera de un donante para su trasplante de hígado

Luego de la crisis de salud por la que atravesó Daniel Bisogno a inicios de este año, el presentador poco a poco ha ido retomando su vida y su carrera. De hecho, este fin de semana fue sumamente especial para él, pues tras varios meses alejado del teatro, específicamente de la obra Lagunilla mi barrio, el también actor hizo su regreso triunfal a los escenarios. Fue ahí donde Daniel se abrió de capa para hablar de su proceso de recuperación y del trasplante de hígado que necesita, revelando que aún se encuentra en espera de algún donante.

© IG: @bisognodaniel El presentador reapareció en la obra 'Lagunilla mi barrio'

Fue durante un encuentro con la prensa, al finalizar la obra Lagunilla mi barrio, que el intérprete respondió a los cuestionamientos sobre su estado de salud y su trasplante, dejando en claro que si bien, no es un procedimiento al que se tenga que someter de manera urgente, se encuentra en lista de espera. "Estamos en este protocolo de una lista, de repente me dicen: 'A ver si alguien te dona'. No se puede eso, tiene que ser un donador que lamentablemente tiene que fallecer, porque el hígado no es como un riñón, que pueden ponerte uno", compartió, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando.

Daniel se mostró confiado en que las cosas se darán en su debido tiempo, por lo que se mostró agradecido de que, por ahora, su vida dependa del trasplante. "Estamos con toda la tranquilidad esperando, sin ninguna prisa, porque estoy bien, entonces es algo que se requiere hacer, pero no hay ninguna prisa importante, o una cuestión que sea de vida o muerte, hasta ahorita", aseveró.

© IG: @bisognodaniel El presentador espera con paciencia a un donador

Por otro lado, Daniel fue cuestionado por sus planes a futuro, una ocasión en la que respondió con total sinceridad y con el corazón en la mano. "Tengo muchas ganas de hacer varias obras de teatro que tenemos en mente y en puerta con mi querido Alejandro Gou, me gustaría hacer un programa de concursos, y ver crecer a mi hija, por supuesto", finalizó.

¿Qué fue lo que le pasó?

De acuerdo con lo que Daniel Bisogno ha relatado en distintos espacios, luego de que los médicos le detectaran una fuerte infección que comenzó en el estómago y se extendió a los pulmones, los especialistas se percataron de los daños a su hígado, por lo que tomaron la decisión de ubicarlo como candidato a un trasplante. “Cuando (los médicos) se percatan que el hígado estaba peor es cuando entran con la vesícula, sacan una biopsia del hígado y se dan cuenta... Lo que necesitan hacer los doctores, habían muchas opciones, pero la única que es verdaderamente paleativa y curativa es trasplantar. Ya entré a un comité, donde deciden quién y todo, no se imaginan la cantidad de pruebas que me hicieron para ser candidato a un trasplante de hígado”, compartió en una de las emisiones de Ventaneando. “Estoy en la lista (de espera) y solamente hay una niña delante de mí en esa lista. Estoy en el segundo lugar de la lista del hospital”, compartió.