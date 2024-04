Los misteriosos mensajes de Nicki Nicole, ¿con dedicatoria para su ex?

Tras su ruptura el pasado mes de febrero, Nicki Nicole se encuentra oficialmente soltera y enfocada en su carrera. Su separación de Peso Pluma causó gran revuelo pues, cuando las cosas parecían ir muy bien entre ellos, se difundió en redes sociales un video del mexicano junto a otra mujer en Las Vegas. Ella fue contundente al decidir terminar de tajo con el noviazgo, dejando claro que no iba a pasar por alto ningún tipo de desliz. Ahora, meses después de aquella amarga experiencia, la cantante argentina ha compartido un par de misteriosos mensajes que podrían esconder una dedicatoria para el intérprete tapatío.

©@Nicki.nicole



Nicki Nicole ha compartido algunos misteriosos mensajes en sus redes sociales.

El pasado 15 de abril, Nicki tomó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos; la primera de ellas era una selfie en la que se le veía en el asiento trasero de un auto luciendo muy guapa con un vestido rojo y con los labios pintados del mismo color. La siguiente de las imágenes mostraba un piso de baldosas cubierto por pétalos de rosas rojas y algunas flores más. La tercera y última foto era una toma desenfocada del regazo de la cantante, en la que se le veía sosteniendo también una rosa.

Si las imágenes fueron por sí mismas algo enigmáticas, el mensaje que las acompañó fue todavía más misterioso. “A quién vas a engañar, a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas”, escribió, agregando un emoji de corazón rojo y de una rosa. No hizo falta que mencionara el nombre de nadie ni que lo etiquetara, pues de inmediato sus seguidores asociaron estas palabras con el intérprete de La Bebé.

©@Nicki.nicole



Sus publicaciones podrían anticipar un nuevo proyecto musical.

Un día después de aquella críptica publicación, la cantante de 23 años tomó de nueva cuenta sus redes sociales para compartir otro mensaje. “Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”, escribió junto a tres fotos de ella misma con una rosa roja en la mano.

Para muchos de sus seguidores esta segunda declaración confirmó que se refería a su extinta relación con el cantante mexicano, e incluso señalaron que podría tratarse de una respuesta a la supuesta nueva relación amorosa que Peso Pluma ha iniciado con una modelo con la que se le vio en el festival de Coachella hace unos días.

©@Nicki.nicole



Algunos fans creen que la argentina quiere mandarle un mensaje a su ex Peso Pluma.

Sin embargo, otros de los fans de la intérprete de Wapo Traketero dedujeron que lo que realmente podrían esconder estos mensajes es un nuevo proyecto musical. No sería para nada descabellado pensar que Nicki esté preparando el terreno para lanzar un nuevo sencillo, y que las rosas rojas como común denominador en sus publicaciones tengan algo que ver con ello. Sin embargo, tampoco sería raro que la joven argentina quisiera tomar como inspiración para sus letras lo que vivió con el mexicano, tal como lo han hecho recientemente estrellas como Shakira.

©@Nicki.nicole



La intérprete se encuentra oficialemente soltera tras su separación del mexicano.

Se sincera sobre su mediática ruptura

“La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, confesó Nicki en entrevista para Billboard el mes pasado al recordar cómo, tras la viralización del video de Peso Pluma con otra mujer, tomó la decisión de confirmar su ruptura por medio de un enérgico mensaje en redes sociales.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba... Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil”, dijo por esos mismos días durante el evento Encuentro de Música en Español’, organizado por Billboard y la Comunidad de Madrid. “Entonces yo dije: ‘Ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’... Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”, agregó.