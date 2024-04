Camila Alves se suma al furor del ‘wet look’ en gala de su esposo

El cabello con efecto húmedo ha sido una fuerte tendencia en recientes alfombras rojas y hace unos días, la ceremonia de entrega de los Premios Platino demostró que muchas mujeres están dispuestas a sumarse a este look que es ideal para esta primavera y el próximo verano.

Con exponentes como Kim Kardashian y Esmeralda Pimentel, entre otras, a esta lista se sumó una guapa brasileña, conocida, entre muchas cosas, por su amor a la moda. Se trata de la modelo Camila Alves, quien acompañó a su esposo, el actor Matthew McConaughey a una cita anual con su asociación filantrópica.

La pareja asistió a la gala de Mack, Jack & McConaughey, un proyecto en el que el también empresario está involucrado y con el cual ayudan a distintas causas sociales, entre las que destacan la salud y la educación infantil.

El wet look de Camila Alves para una cita benéfica

La modelo, –quien también cuenta con un proyecto llamado ‘Woman of Today’, en el que muestra consejos para las personas que se dedican al hogar– llegó del brazo de su inseparable marido junto a sus dos hijos Levi y Livingston y su hermosa hija Vida McConaughey, quien cada vez se parece más a Camila.

©GettyImages



Matthew McConaughey y Camila Alves con sus hijos Levi, Lvingston y Vida McConaughey

Para esta cita, un little black dress fue su apuesta segura. La pieza off shoulder con detalles en los brazos cuenta con un detalle en el área del busto, pero definitivamente su mayor acierto fue su beauty look, ya que la oriunda de Itambacuri fue muy natural resaltando su piel glowy.

Para hacer juego con su deslumbrante tez, el efecto húmedo en su cabello también la hizo lucir espectacular. Lo llevó suelto, dividido al centro y con ondas de sirena, un estilismo que hacía parecer que recién salía de un refrescante baño en la piscina.

Consigue el wet look de Camila Alves en casa

Este estilo de peinado lo hemos visto cada vez más fuerte tanto en famosas como en el street style, así que aquí te decimos qué es lo que necesitas para conseguir el efecto mojado en tu día a día. Solamente necesitas encontrar un buen producto que tenga esta finalidad, puede ser en gel, crema o mousse, pero fíjate bien en la etiqueta.

Inicia humedeciendo muy bien tu cabello y si vas a dejarlo suelto procura dejar claro donde harás la línea de división, aunque también puedes relamerlo hacia atrás, que es uno de los looks más comunes cuando se realiza este efecto.

Distribuye muy bien y de manera uniforme una buena cantidad del producto que hayas elegido, para esto puedes ayudarte de un cepillo no tan rígido, solo para que entre muy bien en cada fibra.

Es momento de estilizarlo. Si quieres lograr ondas, quizá tu propio cabello con la humedad las forme, pero si eres muy lacia, puedes enrollar mechones no tan gruesos sobre tu dedo e incluso puedes ayudarte de otras herramientas como bobby pins. Una vez hayas logrado el peinado, deja secar de manera natural, aunque si tienes prisa puedes ayudarte con una secadora, solo procura hacerlo con aire frío y un difusor.

Para enfatizar más el efecto mojado, una vez esté seco puedes poner algún producto final que aporte brillo, puede ser un aceite.