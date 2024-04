A poco de su boda, Sofía Castro expresa –con gracia—lo nerviosa que está por los preparativos

Sofía Castro espera con gran ilusión el día de su boda con Pablo Bernot, sin embargo los nervios y el estrés también son algo con lo que la futura novia está lidiando. A la par de sus planes de boda y la organización de su día soñado, la actriz de telenovelas cumple con su agenda laboral, cosa que no es nada sencillo. A pesar de las circunstacias, la actriz de Tierra de esperanza se lo toma con gracia y en sus redes sociales dejó ver su psotura, en medio de estos ajetreados días, en los que se refugia en el amor de su futuro esposo, así como en sus padres y sus hermanas.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y Pablo Bernot

En sus stories, Sofía compartió un video en el que aparece un bebé haciendo gestos; primero ríe y luego está a punto de llorar. Justo con este video sacado de las redes sociales es con el que la actriz se identifica últimamente. “Me trying to hold it all together lately. It’s all fine! Everything is fine!”, se lee en inglés sobre el video, que traducido al español dice así: “Yo tratando de mantener todo junto últimamente. ¡Todo está bien! ¡Todo esta bien!”. Debajo del video, la actriz de 27 años escribió: “Yo”, agregando un emoji de una novia.

©@sofia_96castro



Este fue el post que Sofía Castro compartió en sus redes

Los preparativos de cara al gran día

A pesar de que se siente un poco abrumada por los preparativos y todo lo que conlleva la organización de un evento tan importante, Sofía Castro está feliz y disfrutando al máximo el camino rumbo al altar. A inicios de este mes, la bride to be viajó a Nueva York acompañada de su séquito nupcial para buscar uno de los vestidos con los que vivirá su gran día al lado de Pablo Bernot. La actriz viajó a ‘La Gran Manzana’ con su madre, la también actriz Angélica Rivera, y una de sus hermanas, Fernanda. Las tres emprendieron un camino entre boutiques y tiendas hasta que Sofía compartió en sus redes que ya había encontrado uno de los vestidos. Al parecer, la novia tendrá varios cambios durante el evento, por lo que está cuidando todos los detalles para lucir radiante en su gran día.

©@sofia_96castro



Sofía Castro en su despedida de soltera con su mamá

Además de la búsqueda de su vestido de novia, la hija del prodcutor José Alberto ‘El Güero’ Castro ya ha celebrado una de sus despedidas de soltera. A finales de marzo, la estrella de televisión celebró su primera fiesta para despedir su soltería acompañada por su madre. Ambas posaron sonrientes para las fotos que Sofía compartió en sus redes sociales, demostrando lo feliz e ilusionada que se encuentra por el gran paso que está a punto de dar.