Sofía Castro revela por qué no ha enviado la invitación de su boda a Paulina Peña

Ilusionada por su etapa de mujer comprometida, Sofía Castro prepara todo para su boda con Pablo Bernot. En días pasados incluso viajó a París con su madre, Angélica Rivera, ciudad en la que vio algunos vestidos de novia. Pese a esa soñada travesía, la actriz admite que todavía falta mucho por definir en ese sentido, según reveló en una reciente entrevista en donde además explicó por qué razón todavía no ha hecho llegar la invitación del enlace a Paulina Peña, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y con quien vivió durante seis años en la otrora residencia oficial de Los Pinos, cuando el mandatario estuvo casado con Rivera.

Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometieron en octubre de 2023.

Recordemos que anteriormente, Paulina habló con los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Nueva York. A pregunta expresa sobre si ya había sido invitada a la boda de Sofía, respondió: “No, todavía no (recibo la invitación). Yo creo que porque estaba fuera (del país), pero vamos a esperar”, dijo. La joven además aprovechó para desearle lo mejor a la guapa intérprete, poniendo en alto la cordialidad que prevalece entre las dos, más allá de los rumores y de los giros en sus respectivas vidas. De esa manera, Paulina fijó su postura y reiteró su felicidad por los nuevos rumbos en la historia personal de la también hija de José Alberto ‘El Güero’ Castro.

La reacción de Sofía a lo dicho por Paulina Peña

A varios días de esas declaraciones, Sofía tomó la decisión de responder, luego de que varios reporteros la cuestionaran de manera directa sobre el por qué aún no ha enviado la invitación a Paulina. “Pues es que cómo va a haber invitación si todavía no hay fecha, entonces cuando haya fecha ya mis invitados recibirán la invitación…”, dijo la actriz minutos después de aterrizar en el aeropuerto de la capital mexicana, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América. Así mismo, se refirió a los rumores de rivalidad entre ambas luego de que otro comunicador sacara el tema a la conversación. “Esa noticia ya es como del año 2010, así que ¿en qué año estamos? 2024…”, explicó de manera simpática para poner fin a esas especulaciones.

Paulina Peña envió sus mejores deseos a Sofía Castro de cara a su boda.

¿Ya tiene su vestido?

Entre sus múltiples proyectos profesionales y los asuntos relacionados con su vida familiar, Sofía abre camino de la mano de su prometido para cumplir su sueño de casarse próximamente. Sin embargo, reconoce que hay muchos aspectos sin definir por el momento, como el relacionado con el de su vestido de novia. De hecho, hizo una confesión ante la prensa, ávida por conocer más detalles de los preparativos. “No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí, ya lo vi, ya todo, pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha. Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños, los vestidos te los entregan 15 días antes de la boda…”, explicó.

Sofía dice estar muy emocionada de su compromiso con Pablo Bernot.

Sofía también aprovechó para compartir cómo se siente emocionalmente de cara a ese evento familiar tan importante, mientras toma todo con calma para poder dar orden a cada cosa. “Sí, muy contenta, todavía no tenemos fecha como tal, entonces yo creo que todavía no hay tanto nervio, como que estamos todavía planeando y viendo bien pues fechas y todo eso, pero la verdad estoy muy contenta, muy feliz y muy emocionada…”, explicó.