Paulina Peña Pretelini revela si es que Sofía Castro ya la invitó a su boda

Hace poco más de 10 años, las vidas de Sofía Castro y Paulina Peña Pretelini se entrecruzaron luego de que sus respectivos padres, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, iniciaran una relación. Y aunque las circunstancias de la vida las ha llevado a tomar caminos diferentes, el lazo fraternal que lograron construir al lo largo del tiempo en el que fueron familia las mantiene unidas. Algo de lo que Paulina habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a cómo es la relación que tiene con la actriz en la actualidad y si es que ya ha sido invitada a su boda.

Paulina reiteró el cariño que le tiene a Sofía

Lo que dijo Paulina a Sofía

La hija mayor del expresidente de México fue abordada por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una oportunidad en la que fue cuestionada sobre su relación con Sofía, algo a lo que se refirió con la apertura que suele caracterizarla. “Es una amiga, hermana, hay demasiadas vivencias y nos queremos, y hay mucho cariño de por medio”, expresó Paulina, en declaraciones retomadas por el programa Hoy Día.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que asista a la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot, Peña Pretelini reveló que hasta ahora no ha recibido la invitación. “No, todavía no (recibo la invitación). Yo creo que porque estaba fuera (del país), pero vamos a esperar”, dijo con total sinceridad, dejando en claro que no compartiría mayores detalles al respecto, pues tampoco quiso revelar si es que ya compró un regalo para los futuros esposos. “Es sorpresa. No se puede decir nada”, dijo de muy buen humor.

Sofía y Pablo se comprometieron en octubre del año pasado

Por otro lado, Paulina descartó la idea de fungir un papel fundamental dentro de la boda, pues dijo, suele el ser el círculo más cercano a la novia los que se involucran más de lleno en este tipo de eventos. “Yo creo que las hermanas van a ser las madrinas, Fer y Regi, y a lo mejor la cuñada… Yo no tuve madrinas, entonces no sé si vaya a tener madrinas, creo que depende de cada novia”, finalizó.

La reacción de Paulina a la boda de Sofía

Hace unos meses, Paulina Peña concedió una entrevista a los micrófonos del programa Despierta América, en la que con total sinceridad se refirió a la boda de Sofía Castro, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. “Que disfrute cada día, le deseo lo mejor, sabe que la quiero muchísimo y sólo quiero que sea feliz”. Sincera, cuando le preguntaron si le daría algún consejo matrimonial, comentó: “No tengo mucha experiencia todavía, pero que lo disfrute, la verdad es que es una etapa increíble”.

Paulina se casó en noviembre de 2022 con Fer Tena

