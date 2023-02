Tania Ruiz se sincera sobre su separación de Enrique Peña Nieto: ‘Llorar sana y libera’

A finales del pasado mes de enero, se dio a conocer que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto habían decidido poner punto final a su relación después luego de cuatro años juntos. Tras revelarse noticia, ambas partes habían preferido reservarse los detalles de lo sucedido.Ahora, habiendo pasado un tiempo, la modelo se ha animado a contar algunos detalles sobre la separación, la cual se dio en el mejor de los términos. En entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! México —que también cofirmó la ruptura—, la guapa modelo ha compartido su sentir en estos momento.

©@taniaruize



Tania y Enrique empezaron su relación hace unos 4 años

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, ha comentado Tania desde Madrid, España, luego de cerrar un importante capítulo en su vida, el cual compartió con el expresidente mexicano mayormente fuera de los reflectores.

Si bien tanto ella como el político tomaron esta resolución con total madurez, eso no ha impedido que los sentimientos afloraran en ella en su momento. “¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía”, expresó la modelo. Sin embargo, ha tomado con filosofía esta situación y ha tratado de quedarse con lo mejor. “Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, confesó.

En medio de su noviazgo con Peña Nieto, modelo mexicana se mudó a la capital española, junto a su hija hija Carlotta, lugar en el que lleva viviendo el político desde hace varios años, luego de que concluyó su mandato presidencial. Tras su separación, Tania tiene contemplado permanecer en esta ciudad al menos mientras continúa con sus estudios en Diseño de Interiores.

©@taniaruize



Tania está estudiando en Madrid

¿Cómo anunció su separación del expresidente?

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho”, confesó Ruiz a ¡HOLA! México el pasado 32 de enero. “Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian”, agregó entonces, descartando de tajo cualquier situación problemática con Enrique. “No ha habido una razón negativa ni mucho menos”, dijo.

“Terminamos en los mejores términos. Y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos…Siempre me sentí bienvenida. ¡Los adoro a todos!”, agregó la modelo, quien siempre se le vio mantener una estupenda relación con los hijos de Peña Nito, Paulina, Alejandro y Nicole, fruto de su matrimonio con la ya fallecida Mónica Pretelini.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.