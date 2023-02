Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz ponen fin a su relación

Tras una historia de amor que acaparó los titulares, la relación entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, ha terminado. En exclusiva para ¡HOLA! México, la modelo de origen mexicano confesó que ella y el expresidente mexicano han puesto fin a su historia juntos la cual comenzó a inicios de 2019. Aunque la relación sentimental ha llegado a su fin, Tania Ruiz dejó ver que el cariño y el respeto mutuo persisten, ya que a lo largo de su historia de más de dos años, compartieron entre familia y amigos. Además de esto, Tania reveló a nuestra publicación hermana que, aunque el panorama ha cambiado, ella continuará residiendo en Madrid al lado de su hija Carlotta, pues ambas han empezado a construir una vida en la capital española.

©@taniaruize



La pareja inició su relación en 2019

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho”, reveló la modelo. Aunque la relación llegó a su fin, la modelo ha dejado ver que quedaron en los mejores términos. La separación ha ido tan bien, que no hay lugar para rumores ni cosas por el estilo. “Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian”. Tania fue directa y dejó claro que no hubo malentenidos entre ellos: “No ha habido una razón negativa ni mucho menos”.

“Terminamos en los mejores términos. Y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos…Siempre me sentí bienvenida. ¡Los adoro a todos!”, agregó en sus declaraciones. Esto queda más que claro, pues recientemente, Tania usó sus redes para felicitar a Alejandro Peña, hijo de su expareja, por su cumpleaños 25.