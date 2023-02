Ante las confesiones de Harry, William y Kate evitan que sus hijos se sientan desplazados

En su detallada biografía, el príncipe Harry reveló que, desde que tiene uso de razón, siempre se ha sentido como ‘el repuesto’ al ser el hijo menor de Carlos III, y no ser, de cierta forma, considerado para ocupar el trono del Reino Unido, a pesar de figurar en la línea de sucesión. En Spare, el duque de Sussex asegura que quiere proteger a sus sobrinos, Charlotte y Louis –hermanos menores del príncipe George—para que no sufran lo que él. Recordemos que el primero en la línea de sucesión al trono es el príncipe William, seguido de su hijo, el príncipe George, mientras que en tercero y cuarto lugar aparecen la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

En su libro, Harry asegura que sus sobrinos menores podrían terminar como él, por lo tanto los quiere proteger de ese sentimiento de sentirse relegados. “Al menos uno terminará como yo, siendo el repuesto. Y eso me duele y me preocupa”, confesó. Pero Harry no tiene de qué preocuparse, pues los príncipes de Gales ya están tomando cartas en el asunto para que, entre sus hijos, no haya esa percepción.

©GettyImages



Desde que era niño, Harry se ha sentido desplazado por su hermano mayor

La experta en realeza, Katie Nicholl, explicó en el podcast Dynasty, que William y Kate tienen “todo resuelto” para que la situación de Charlotte sea diferente en lo que respecta a su futuro papel en la Corona. “Nadie quiere que la próxima generación sufra como ha sufrido Harry”, indicó.

Con la línea de sucesión al trono actualizada, Harry queda en quinto lugar detrás de su hermano mayor y los tres hijos de este. En lo que respecta a los hijos de Harry con Meghan, Archie aparece en sexto lugar y Lilibet, en séptimo.

“George, Charlotte y Louis están disfrutando de una infancia que William y Harry no pudieron disfrutar y creo que es por eso que William y Kate están canalizando todo lo que pueden para criar a sus hijos con una comprensión de quiénes son como miembros de la realeza pero también como niños ordinarios”, explica Nicholl.