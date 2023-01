El príncipe Harry expresa su preocupación por sus sobrinos, los hijos de William

El príncipe Harry ha acaparado los titulares de prensa durante las últimas semanas debido a la impactantes revelaciones en su libro Spare, en especial las relacionadas sobre su papel en la Familia Real británica. Pero no sólo ha sido lo escrito en sus memorias lo que ha causado revuelo, sino también las confesiones que ha hecho durante las entrevistas de promoción. Recientemente, el duque de Sussex expresó su preocupación por sus sobrinos, los hijos de su hermano William y Kate Middleton, pues dijo que alguno de ellos podría vivir una situación parecida a la suya.

El duque de Sussex ha acaparado los titulares por semanas

En una entrevista concedida a The Telegraph, Harry expresó su inquietud por el futuro de los príncipes George, de 9 años, Charlotte, de 7, y Louis, de 4, hijos de los actuales príncipes de Gales, y habló desde su propia experiencia y sentir.

“Aunque William y yo hemos hablado de eso una o dos veces, y él me ha dejado muy claro que sus hijos no son mi responsabilidad, todavía siento una responsabilidad sabiendo que de esos tres hijos, al menos uno terminará como yo, el repuesto”, comentó el hijo menor del rey Carlos III, cuyo libro de memorias hace referencia justamente a esta función que consideró le atribuyeron. “Y eso duele, eso me preocupa”, admitió.

Harry expresó su preocupación por los hijos de William

En sus memorias, Harry ahondó en este tema. “Yo era la sombra, el apoyo, el plan B”, escribió Harry. “Me llevaron al mundo en caso de que algo le sucediera a Willy. Fui convocado para brindar apoyo, distracción, diversión... y, si fuera necesario, una pieza de repuesto”, expuso, señalando además el deber que creyó que le correspondía de apoyar a su hermano en caso de un problema médico.

“Todo esto me quedó explícitamente claro desde el comienzo del viaje de la vida y se reforzó regularmente a partir de entonces”, agregó. En su libro, Harry también recordó el momento en el que supuestamente William, en su papel de heredero, le ordenó afeitarse para su boda con Meghan Markle en 2018. “Odiaba la idea de que yo disfrutara de un beneficio que le habían negado”.