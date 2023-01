¿El príncipe Harry irá o no a la coronación de su padre? ‘La pelota está en su cancha’, asegura

Este domingo 8 de enero, dos días antes de la publicación de sus comentadas memorias, el príncipe Harry acaparó los reflectores en las emisiones de sus esperadas entrevistas con la cadena británica concedía ITV y la estadounidense CBS, de las cuales ya se habían difundido breves adelantos. El duque de Sussex se enfrentó a las preguntas de los periodistas Tom Bradby y Anderson Cooper, respectivamente, entre las cuales no ha faltado aquella respecto a su asistencia a la próxima coronación de su padre, el rey Carlos III.

©ITV News



El Príncipe Harry respondió las preguntas de Tom Bradby para ITV

Al iniciar su charla con Bradby, Harry explicó la razón del lanzamiento de Spare, su libro de memorias, el cual ya ha dado mucho de qué hablar y eso que apenas se han filtrado algunos extractos. “Sentí que era un buen momento para poder contar yo mismo mi propia historia y me siento muy agradecido por ello”, comentó.

Además, lamentó que hasta ahora hayan sido “otras personas diferentes, con giros y distorsiones intencionadas” las que han hablado siempre de él. El duque aseguró que “si todavía formara parte de la institución (monárquica), no creo me hubieran dado esta oportunidad (de publicar el libro, apunta).

©GettyImages



Harry dijo que nunca ah tenido la intención de dañar a su familia

Pese a la polémica que han causado hasta ahora sus reveladoras declaraciones a la prensa y sus confesiones en su libro, Harry aseguró que nunca ha sido su intención causar daño a su padre o a su hermano, el príncipe William. “Amo a mi padre, a mi hermano, a mi familia y siempre lo haré… Nada de lo que he dicho en este libro o de otra manera ha sido con la intención de hacerles daño o lastimarlos”, expresó.

El hijo menor de Lady Di insistió en que quiere arreglar las cosas con Carlos III y el Príncipe de Gales, aunque admitió que no los reconoce por su actuar. “Creo que probablemente haya muchas personas que, después de ver el documental y leer el libro, dirán: ‘¿cómo podrías perdonar a tu familia después lo que te han hecho?’”, señaló.

“La gente ya me ha dicho eso. Y yo les respondí: ‘El perdón es una opción más que posible porque me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano’”, dijo, pero explicó que “de momento no los reconozco y es muy probable que ellos no me reconozcan a mí”.