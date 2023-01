Ex niñera de Archie comparte cómo fue su entrevista con el príncipe Harry y Meghan Markle

Fue así como Lorren pronto se olvidó de aquellos nervios que horas antes tenía, pensando en qué usar para causar una buena impresión. “Pensé en usar algo oscuro con lindos tacones. Así me vería presentable para un miembro de la realeza. Pensaba en que necesitaba hacer lo mejor que pudiera. No me puse nada de maquillaje, confié en que si me quedaba con el puesto sería por cómo soy y, confiada en Dios, conseguiría ese trabajo”, expresó.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.