El año pasado, en su podcast Entre Hermanas, reveló que ya no puede embarazarse aunque le encantaría ampliar su familia. “Es un hecho de que yo no (me puedo embarazar de nuevo). A lo mejor adoptar, más adelante cuando estemos preparados como familia pero ya no, definitivamente no”. La reina de belleza de 35 años añadió: “Ahorita yo ya no puedo. He ido bastante al médico los últimos meses, y no”.