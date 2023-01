Luna, la hija de Ximena Duque, de lo más tierna en su primera clase de golf

En sólo unos días, Luna, la hija mayor de Ximena Duque y Jay Adkins, cumplirá cinco años. Previo a su gran festejo, la pequeñita ya se figura en casa como una niña grande, no sólo por su hermoso papel como hermana mayor de Skye, sino por los intereses que ha empezado a desarrollar. Uno de ellos es el golf, deporte que practica su papá y que ahora le ha empezado a llamar la atención, tanto que ya acudió a su primera clase profesional.

Vestida muy coqueta, con jeans y playera a rayas con mangas de volantes, Luna llegó al campo con gafas rosas para sol y con forma de corazón. Una coleta alta y mucha actitud completaban el cuadro perfecto para que mamá y papá quedaran encantados en este día tan especial de su hija, pues sería la primera vez que intentaría sus tiros.

En la espalda, Luna cargaba sus propios palos de golf de estilo girly, una combinación de rosa y lila a su medida y perfectos para iniciarse en este deporte. Aunque estaba emocionada por esta lección, al parecer se confundió un poco porque le dijo a su papá que iba lista para jugar “soccer”.

“Se podrán imaginar que el sueño de mi esposo es que nosotras tres (Luna, Skye y Ximena) juguemos golf. Ya empezó la primera, yo le dije que no tenía tiempo para ir a tomar clases, pero empezamos por Lunita a ver qué pasa”, contó Ximena en sus historias de Instagram.

Y aunque tenían la duda sobre si le gustaría este deporte a su hija o no, aclaró que padre e hija están muy contentos: “Le dije que no se apegue a los resultados porque si no le gusta, no le gusta. ¡Y le encanta! Él está viviendo su sueño. Ahora falta Skye, cuando tenga cinco, la pondremos en clases también, y luego yo. ¿En qué momento? No tengo idea”.

Con sus papás atentos a cada movimiento que hacía en su lección, Luna aprendió cómo sujetar los palos para dar un golpe firme y directo a la pelota. La precisión y su postura serán cosa de práctica, un juego en el que pronto podrá acompañar a su papá y retarlo en un minitorneo personal en el que el premio serán los abrazos y la dicha de pasar tiempo de calidad.

Cinco años de felicidad

El sábado 14 de enero, Luna Adkins cumplirá cinco años. La nena de ojos azules está lista para celebrar su gran día y antes de los festejos tuvo una sesión de fotos digna de una princesa. Con un vestido rosa de falda amplia de tul y decorado con piedras brillantes que combinaban con una linda tiara, Luna posó junto a un poni, también estuvo de lo más sonriente en un columpio lleno de flores rosadas. Ximena supervisó todos los detalles para que su hija luciera perfecta en estas fotos.