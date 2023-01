¿Dónde está Meghan Markle? La duquesa mantiene un perfil bajo tras la publicación de ‘Spare’

©GettyImages



William y Harry llevan un tiempo distanciados

Hablando recientemente en Good Morning Britain, la editora de la sección de realeza de The Sunday Times, Roya Nikkhah, dijo: “(William) está devastado. La cita que usé ayer fue ‘se está quemando por dentro’. Así es como se siente. Él ha elegio no enfrentarse cara a cara con su hermano y no tomar represalias, no es lo que él hace”.