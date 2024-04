Sofía Castro comparte que encontró otro de sus vestidos de novia en Nueva York

Luego de su compromiso sentimental, Sofía Castro se ha dado a la tarea de poner en marcha algunos preparativos para su soñada boda con Pablo Bernot. Aunque la joven asegura no tener fecha para la realización del enlace, en días pasados celebró su primera despedida de soltera, sin dejar de mencionar que, semanas atrás, viajó a la ciudad de París junto a su madre, Angélica Rivera, en donde ambas habrían buscado uno de los vestidos de novia que lucirá en la ceremonia. Ahora, la actriz voló a la ciudad de Nueva York en compañía de su hermana Fernanda, con quien emprendió la búsqueda de otro de los diseños con los que deslumbrará el especial día en el que se convierta en una mujer casada.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y Pablo Bernot se comprometieron el año pasado.

Sofía ya tiene un nuevo vestido

Dispuesta a compartir los instantes más especiales de su entorno personal, Sofía tomó sus redes sociales para revelar el motivo de su reciente viaje a Nueva York. La intérprete publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece en compañía de su hermana Fernanda, quien ha sido otra de sus grandes cómplices camino a la celebración de su boda. Fue en ese instante que Sofía expresó su felicidad tras haber encontrado otro de sus vestidos, una emoción que crece con el paso de los días, pues todo indica que sorprenderá a sus invitados con sus looks de ensueño.

Sofía confirmó así haber cumplido con su importante pendiente, agradeciendo a su hermana por el tiempo y la paciencia que ha tenido a lo largo del proceso, lo que implicó la visita a muchas tiendas con la finalidad de encontrar el diseño más especial. “No saben la felicidad de estar aquí con la Fernie, lo crean o no me ha tenido toda la paciencia del mundo con la elección de mis vestidos. La he llevado a quinientas… pero ya hoy ¡escogimos uno! ¡Qué emoción!”, explicó la hija José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien ha sido muy discreta con los demás detalles en torno a la celebración de su boda.

©@sofia_96castro



Sofía agradeció a su hermana Fernanda por la paciencia durante la búsqueda de su vestido.

Su primera despedida de soltera

Ilusionada por el nuevo camino que ha comenzado a trazar de la mano de su prometido, Sofía ha recibido también el cariño de los suyos, especialmente de sus padres, quienes ha estado muy pendientes de ella en esta nueva etapa como mujer comprometida. Su mamá, Angélica Rivera, la ha acompañado estos días, por lo que no pudo faltar a la primera despedida de soltera que celebró en días pasados. Fue a través de sus redes sociales que Sofía dio vistazos de la fiesta, en la que se dejó consentir por sus amigos y los más cercanos a su círculo.

©@sofia_96castro



Sofía asegura no tener fecha todavía para su boda.

¿Cómo van los preparativos?

Recientemente, Sofía fue cuestionada sobre los preparativos de su boda. Sin embargo, la joven se mostró hermética ante los cuestionamientos de la prensa. De hecho, los reporteros le preguntaron por qué todavía no enviaba la invitación del enlace a Paulina Peña, a lo que respondió sin más: “Pues es que cómo va a haber invitación si todavía no hay fecha, entonces cuando haya fecha ya mis invitados recibirán la invitación…”, dijo, declaraciones retomadas por Despierta América. En ese espacio, también agregó: “No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí, ya lo vi, ya todo, pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha. Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños, los vestidos te los entregan 15 días antes de la boda…”.