Con Angélica Rivera como invitada, Sofía Castro celebra su primera despedida de soltera

Motivada por el amor, Sofía Castro cuenta los días para celebrar su soñada boda con Pablo Bernot, tras haberse comprometido con su galán apenas en octubre de 2023. Aunque la actriz ha sido muy hermética con los detalles de este momento tan especial, mientras asegura que todavía no tiene fecha para el enlace, ha llevado a cabo por fin su primera despedida de soltera, según lo confirmó la intérprete, quien incluso estuvo acompañada de su mamá, Angélica Rivera, su mayor cómplice en todo momento. Con la ilusión a flor de piel, la también hija de José Alberto ‘El Güero’ Castro prepara todo para vivir este soñado capítulo de su historia, sin dejar de mencionar que en días pasados viajó a la ciudad de París para buscar su vestido de novia, el cual según afirma todavía no ha elegido.

©@sofia_96castro



Sofía Castro se comprometió en octubre de 2023 con Pablo Bernot.

Los vistazos de la despedida de Sofía

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes, Sofía dio algunos vistazos de su despedida de soltera en compañía de sus seres queridos. Fue en sus historias de Instagram que la joven presumió vistazos de ese momento, en el que por supuesto estuvo acompañada de su madre, Angélica Rivera. Ambas posaron para una fotografía, en la que se les mira sonrientes. “Mami”, escribió al pie de la imagen, la cual es parte de más fotos en las que confirma su festejo. “Mi primera despedida oficial”, dijo, texto al que agregó un emoji de novia.

©@sofia_96castro



Angélica Rivera acompañó a su hija en este momento tan especial.

Aunque no dio más detalles de este instante inolvidable, Sofía posó con más invitados, según dejó ver en sus historias. Para esta reunión, lució también un vestido blanco con escote, el cual iba muy acorde a este festejo que al parecer había esperado con ansias. De esta manera, la intérprete prepara todo para vivir el soñado día en que se convierta en esposa de Pablo Bernot, luego de sellar este compromiso del que se siente muy orgullosa. “El sí más fácil que he dicho jamás”, escribió la actriz en un álbum de fotos de ese momento, en el cual se les mira a los dos unidos en un abrazo y dándose un beso.

©@sofia_96castro



Sofía ha mantenido en secreto todos los detalles de su futura boda.

¿Cómo van los preparativos de su boda?

Por ahora, Sofía permanece muy enfocada en sus proyectos profesionales, feliz por el reciente éxito de la telenovela en la que participó, El Maleficio, producida por su padre, ‘El Güero’ Castro. Sin embargo, está pendiente de los preparativos de su boda, aunque prefiere mantener todo bajo estricta discreción. A pregunta expresa de cómo va todo, en específico lo relacionado con el tema de su vestido, la actriz respondió: “No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí, ya lo vi, ya todo, pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha. Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños, los vestidos te los entregan 15 días antes de la boda…” dijo en una charla con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y Pablo Bernot llevan cuatro años de novios.

Angélica Rivera, feliz por el compromiso de su hija

A lo largo de este camino, Sofía ha contado con el apoyo incondicional de su madre, Angélica Rivera, quien de igual manera se ha pronunciado sobre lo feliz que la hace vivir este episodio junto a su hija. “Te amo con toda mi alma. Agradecida y bendecida de ser tu ma. Que sean muy felices”, escribió en sus redes sociales la actriz meses atrás, orgullosa del compromiso sentimental de la joven. De hecho, recientemente viajó a París con ella para la búsqueda del vestido de novia, aunque por ahora todo se mantiene en secreto.