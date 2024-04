Sofía Castro sufrió una crisis de salud mientras buscaba su vestido de novia en New York

Sin duda alguna, la pleneación de una boda no es cosa fácil. Algo que Sofía Castro tiene muy claro, pues aunque sueña con este día, en el que seguro todo será perfecto, la actriz se ha entrergado por completo a la organización de esta fecha tan significativa, por lo que se encuentra al pendiente de que todos los detalles estén dentro de lo planeado y de que nada falle ese día. Algo que sin duda le ha traido consecuencias para su salud mental y física, pues se ha enfrentado a momentos de estrés muy fuertes que la han llevado a refugiarse en los brazos de sus seres queridos. Tal y como sucedió durante su estancia en Nueva York, ciudad a la que viajó en compañía de sus dos hermanas, Fernanda y Regina, así como de su mamá, Angélica Rivera, con la finalidad de encontrar un segundo de bodas para Sofía. Sin embargo, las cosas no han salido como lo planeaban, pues en medio de su búsqueda, la actriz de la telenovela El Maleficio tuvo que hacer un alto y descansar, luego de haber sufrido una crisis de ansiedad por estrés, lo cual se vio reflejado en su salud.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y Pablo Bernot se encuentran en los preparativos de su boda

Así lo compartió la futura novia en sus historias de Instagram, donde ha estado compartiendo algunos de los instantes de su viaje a Nueva York, pero también de lo que vivió hace unas horas. Y es que según reveló, la crisis de nervios que sufrió al final mermó su salud física: “Hoy no fue un día, me enfermé un poquito, me dio un poquito de estrés”, señaló la actriz sobre un video en el que se le puede ver recostada en una cama, siendo consolada por su famosa mamá: “Tranquila bebecita, te amo”. En esa misma publicación, la actriz se dejó ver un poco desesperanzada, pues dijo, su hermana Fernanda también entró en crisis. “Fernanda también. Y lloramos, pero ¿y ahora?”, le preguntó La Gaviota. “Pero aquí está mi mamita”, agregó Sofía mientras abrazaba a Rivera.

En otra publicación, Sofía habló de cómo la crisis de ansiedad por la que atravesó se vio reflejada en su salud física, pues debido al estrés que le ha provocado la planeación de su boda, su sistema inmunológico no ha estado al 100. “Me dio un brote de fuegos en toda la espalda y cara por estrés y defensas bajas… así que, vitaminas, chicos”, compartió.

©@sofia_96castro



Sofía viajó a Nueva York para elegir un nuevo vestido de novia

Aunado a esto, Sofía y su séquito nupcial también pasó por un momento un poco angustiante, pues durante su estancia en esta ciudad vivieron el sismo de 4.7 que sacudió a otras ciudades como Nueva Jersey, Filadelfia y Connecticut. “Barbie sismóloga. (Ella sintió el temblor muy cañón) tiene como un sismógrafo dentro de ella. Les juro que le atinó al 4.7”, expresó Sofía sobre una fotografía de su hermana Fernanda, quien fue la que sintió el temblor de primera instancia. “Nadie me creyó hasta que sonaron los teléfonos jajajajaja”, comentó la segunda hija de Angélica.

Agradecida por tener a su familia a su lado

Un día después de su crisis, Sofía Castro publicó nuevas actualizaciones sobre su viaje a Nueva York, en las que pudimos ver que las cuatro continuaron con su búsqueda y al parecer todas ya más relajadas: “Te amo, gracias por estar conmigo siempre”, expresó la mayor de las hermanas Castro Rivera sobre una fotografía en la que se le puede ver acompañada de su hermana Fernanda al interior de una boutique. “Y a esta chiquita también gracias ¡por estar siempre! Te amo”, expresó en otro video en el que se le puede ver a bordo de un auto junto a su hermana Regina y su mamá.