Girl Ultra, la única mujer mexicana en Coachella 2024, nos habla de su próximo debut en el festival

¿Tienes algún gusto en cantantes de la escena global como lo son Shakira o Taylor Swift?

Me gusta Shakira, Pies Descalzos y Antología. En realidad tiene que existir eso, tienen que existir estos medios de comunicación masiva. Es hasta macabro el nivel al que pueden mover masas estos proyectos. Creo que a mí me gusta más como lo que está sucediendo debajo, y más que en la superficie de la música. Obviamente, si sale una canción de Shakira, me encanta, pero me gusta ver de dónde viene, porque usualmente el pop es un reflejo de lo que está sucediendo en pequeñas escenas alrededor. Hablando así del pop, me encanta Charlie XCX, me encanta lo que hace e igual se permite cambiar y siempre trae la vanguardia, siempre es como punta de flecha. Caroline Polacheck me gusta mucho. Me gusta ese pop alternativo que termina en los charts, pero que a la vez tiene un factor diferenciador.