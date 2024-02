Por primera vez, Stephanie Salas habla de su encuentro con Luis Miguel en la boda de su hija

A cuatro meses de la boda de ensueño de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, realizada en la Toscana italiana, poco a poco, los invitados han ido revelando detalles de aquella inolvidable noche. Una de ellas es la mamá de la novia, Stephanie Salas quien, por primera ocasión, se animó a hablar del enlace matrimonial de su primogénita, de su reencuentro con Luis Miguel y de cómo se siente ahora que su hija ha fortalecido su relación con el cantante. Siempre cuidadosa a la hora de compartir pormenores de su vida privada, la actriz admitió que ‘El Sol’ sí reconoció su labor como madre.

La actriz le contó a la prensa que el padre de su hija reconoció su trabajo como mamá

Las palabras de Luis Miguel

Aunque no es fanática de ventilar este tipo de información, Stephanie fue muy amable con la prensa cuando una reportera la cuestionó sobre el tema, al término de la rueda de prensa en la que participó a propósito del próximo estreno de la nueva temporada de la obra ‘Papito querido’: “¿Cómo mamá, Luis Miguel te lo reconoció?”, fue la pregunta que respondió con un rotundo: ‘¡Sí! La verdad es que sí. No voy a decir las palabras, pero así como lo dijiste”, explicó. También reveló que durante el encuentro la cordialidad imperó: “Siento que hay buena energía en el ambiente, así les puedo decir”.

Stephanie se mostró positiva con la nueva etapa que está viviendo su primogénita con su papá: “Las cosas se están poniendo en donde deben estar, en un lugar correcto y yo me siento plena, cuando tienes, acabo de cumplir 54, las cosas se te resbalan. Tienes que aprender que la vida es intensa, sino no es vida, y de esa manera tiene que fluir todo para bien. Cuando ves a tus hijos que están bien, agradeces a la vida”, reconoció. La también cantante admitió que, de su parte, no hay sentimientos negativos hacia el padre de su hija: “Lo único que te puedo decir es que lo que le pase a ella, para bien, para mí es bueno, lo que tenga que ser bueno, bienvenido, no soy una mujer resentida, ni rencorosa, que no habla, para nada, ustedes me conocen”.

La actriz de ‘Papito Querido’ confesó que la boda de su hija fue muy emotiva

La unión familiar en la boda

Por primera ocasión, Stephanie también habló de la emoción que sintió durante el enlace de Michelle digna de un cuento de hadas: “Llegar a la boda de mi hija fue maravilloso. Fui muy feliz en ese momento en el que se realizó el enlace de mi hija con su pareja Danilo. Maduras, te vuelves una mujer plena de ver que tus hijos, tu sangre, tus lazos están madurando también y entrado a otra etapa de la vida. Fue una boda lindísima, estuvo preciosa. Vivimos momentos muy padres”, platicó. En contraste, confesó que aunque estaba feliz por Michelle, también enfrentó momentos de angustia tras la caída de su mamá, Sylvia Pasquel, en Turquía: “Lo de mi mamá, para mí fue muy fuerte que no estuviera mi mamá, estuvo durísimo, ya pasó y que bueno que todo resultó bien”.

Stephanie admitió que no es una mujer reconrosa y el encuentro con el padre de su hija fue muy cordial

La gran relación con sus hijas

Por último, Stephanie reconoció que el enlace de su hija fue tan épico que le hubiera gustado recopilar todos los momentos especiales en un clip: “Pasaron tantas cosas en la boda, a mí me hubiera encantado hacer una reseña, todo fue tan rápido, fue increíble, fue como la consolidación del año pasado”, dijo. Dando lecciones de sinceridad, Stephanie reconoció que ver a su primogénita casarse fue muy especial: “Mi hija es extraordinaria. Yo maduré mucho con mi hija, yo crecí con ella en muchos aspectos de mi vida, somos muy unidas en ese sentido, entonces, nos identificamos mucho. Tengo una relación bien padre con mis dos hijas. Con ellas he madurado y los momentos más increíbles de mi vida me los ha dado haber sido madre joven”, añadió.

