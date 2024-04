De manera inesperada, Luis Miguel reacciona a la nueva canción de Matisse inspirada en él

Mucho tiempo ha pasado desde que Luis Miguel no concede una entrevista. Sin embargo, el cantante sigue siendo noticia no solo por su gira de conciertos, sino también por coincidir con sus fans en ciertos lugares o por los comentarios que suelen hacer sobre él personas cercanas a su círculo. De manera inesperada, El Sol ha vuelto a acaparar toda la atención, luego de que reaccionara a la más reciente canción que el grupo Matisse acaba de lanzar, la cual fue titulada con su nombre, Luis Miguel. El intérprete envió un mensaje directo a uno de los compositores del tema, quien presumió esta interacción para revelar lo que el ídolo le escribió de manera inesperada.

©GettyImages



Matisse estrenó Luis Miguel el pasado 4 de abril.

¿Qué dijo Luis Miguel sobre la canción de Matisse?

Pablo Preciado, también integrante de Matisse, dio la sorpresa a sus seguidores al mostrar emocionado la captura de pantalla del mensaje directo de Luis Miguel, quien expresó su agradecimiento por la canción que le han dedicado, un tema que pone en alto lo imprescindible que puede ser para algunos enamorados escuchar en la intimidad las canciones de El Sol cuando se sufre de corazón roto.

A través de las historias en su cuenta de Instagram @pabloprepe, Preciado hizo público lo escrito por el intérprete, quien dejó claro que escribir a las personas por este tipo de medios no es algo que él estile, aunque todo indica que hizo una excepción. “Querido Pablo. Nunca uso redes sociales ni mucho menos, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción llamada Luis Miguel…”, se puede leer en las primeras líneas del texto el cual viene de la cuenta oficial y verificada del afamado cantante, siempre alejado del ojo público y manteniendo un halo de misterio sobre su persona.

©GettyImages



Luis Miguel escribió a Pablo Preciado, integrante de Matisse, por mensaje directo.

Finalmente, Luis Miguel reiteró su agradecimiento por la canción recién estrenada, la cual ya se ha colocado entre las favoritas de los fanáticos de la banda, felices por este guiño que quizá no esperaban. “¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Solo que me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales”, escribió El Sol al concluir el mensaje. Por otro lado, Pablo respondió: “No me lo creo @luismiguel”.

¿Qué dice la canción de Matisse titulada Luis Miguel?

Luis Miguel, la más reciente canción de Matisse, fue estrenada el pasado 4 de abril. La banda hizo el anuncio de este esperado lanzamiento provocando gran emoción entre su público. “¡Luis Miguel! Ya salió nuestra nueva canción y la neta necesito que la escuchen, y si tú has puesto a @luismiguel más de una vez con el corazón bien… roto o medio pasado de copas, a punto de marcarle a tu ex… neta ponme aquí. Larga vida a Luis Miguel”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Pablo Preciado, quien mostró algunas fotos del video de la grabación del tema.

Aquí, la letra de Luis Miguel:

Es viernes y te extraño mucho

No ha pasado ni un minuto que no piense en ti

Que no piense en ti

Estar sin ti ha pegado duro

Ya dime si hay algún conjuro

Para no verte en todas partes

Para que pueda olvidarte

Apenas va un día y ya siento el vacío que dejaste aquí

No sé si volveré a dormir

Yo por ti todo lo daría

Aunque te vayas de mi vida

¿Por qué tú me dejaste aquí?

No sé si volveré a dormir

Esto yo no lo merecía

Se te olvidó que te quería

Y me dejaste con tu adiós estas heridas

Y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas

A todo volumen, que todos escuchen

Que en esta casa de amor hoy se sufre…