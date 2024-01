Gaby Espino y su reacción al ‘jocoso’ comentario de Jencarlos Canela sobre su paternidad

Gaby Espino y Jencarlos Canela tuvieron uno de los romances más sonados de la indsutria del entretenimiento hace unos años. Fruto de esa relación, nació su hijo Nickolas, quien ahora es un jovencito de 11 años y que dentro de unas semanas, soplará las velitas de su pastel. Pese a que la pareja terminó su relación hace ya 10 años, entre los actores existe un buen trato, e incluso se dejan ver bromistas sobre el hecho de compartir un pasado juntos. Esa complicidad entre ambos salió a relucir en las redes sociales con un ‘jocoso’ comentario que el cantante hizo sobre su hijo, al cual Gaby no fue indiferente.

©GettyImages



Gaby Espino y Jencarlos Canela en 2012

A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió un álbum de fotos al lado de su hijo, en lo que parecía ser una salida juntos, acompañados de Olivia Elliot, la guapa novia del actor. Jencarlos presumió la galanura de su hijo, además de agradecer el hecho de ser papá. Este agradecimiento lo hizo con un comentario que llamó la atención, sobre todo de Gaby Espino. “¡Estoy tan contento de que el condón se rompiera, te quiero!”, escribió.

Acto seguido, la estrella de series como Señora Acero contestó, tomando el crédito de los buenos genes de su hijo, además de asegurar que Nickolas fue un hijo planeado. “¡Sí claro, jaja! ¡Bien planeadito que fue! Además salió igualito a mí”, contestó.

©@jencarlosmusic



Este fue el post que Jencarlos compartió en sus redes, además de la respuesta de Gaby Espino

La reacción de la también empresaria causó tremendo revuelo, y al cierre de esta edición acumula más de nueve mil ‘me gusta’. “Entre el caption de Jencarlos y la respuesta de Gaby, no sé qué me da más risa”, “¡Así se habla, Gaby!”, “Ay no ese salió igualito a su papá”, “9 meses en el vientre y es igual al padre”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de los usuarios a la respuesta de Espino.

Por su parte, la actual pareja de Jencarlos se limitó a comentar las fotos con las siguientes palabras: “Mis dos chicos favoritos”.

‘El mejor papá para mis hijos’

Si bien las cosas entre Gaby y Jencarlos no funcionaron, la actriz siempre le estará agradecida por las lecciones que le dejó esa relación, además de la llegada de su hijo Nick y por el cariño que ‘Jen’ sembró en Oriana, a quien ella ve como un segundo padre. Es tal la relación de padre e hija que Jencarlos construyó con ‘Ori’, que Gaby ha reconocido el papel fundamental que ha jugado en la vida de su hija, quien es ya una adolescente de 15 años.

Cada año, Gaby felicita a los dos padres de sus hijos, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, con sentidas palabras. Uno de los homenajes más bellos de esta festividad fue el de 2018, cuando la artista se refirió a Jencarlos como “el mejor papá para mis hijos” en un post en X, anteriormente Twitter. “El universo no se equivoca. Cada persona que pasa por nuestra vida tiene una misión. Gracias por ser el mejor papá para mis hijos. Este camino no sería el mismo sin ti. Feliz día del padre”, escribió Gaby en un mensaje dedicado a Jencarlos, con quien tuvo una relación de casi cinco años.

El universo no se equivoca... cada persona q pasa por nuestra vida tiene una misión. Gracias por ser el mejor papá para mis hijos @jencarlosmusic Este camino no seria el mismo sin ti. Happy fathers Day!!!!! — gaby espino (@gabyespino) June 17, 2018

