Los hijos de Gaby Espino ya conviven con la novia de Jencarlos Canela

Tras un tiempo en las filas de los solteros, Jencarlos Canela se dio una nueva oportunidad en el amor. Aunque el intérprete de origen cubano había sido reservado al respecto, terminó por compartir algunos detalles de su nueva relación sentimental, admitiendo estar muy feliz junto a una guapa tenista llamada Olivia Elliott. Y tal parece que las cosas marchan viento en popa, pues recientemente el actor mostró que su pareja ya convive con Nickolas, el hijo que tivo con Gaby Espino, así como su hermana mayor Oriana Lander, quien es como una hija para él.

©@livi_fe



Olivia le devolvió a Jencarlos la ilusión en el amor.

Jencarlos disfrutó de una entretenida tarde de boliche junto a sus personas favoritas. En su cuenta de Instagram compartió algunos breve videos dejando ver lo bien que la pasó. Mostró uno a uno los contrincantes de su partida, aunque más allá de un ambiente de competencia, lo que predominó fue la diversión.

“Oriana tiene el récord de lanzar más veces la bola de boliche logrando no tocar ni un solo bolo”, escribió el actor de lo más bromista al mostrar a la jovencita de 15 años tomar su turno en el juego. No es la primera vez que Jencarlos pasa tiempo con quien fue su hijastra durante su relación con Gaby, pues aunque no hay un lazo sanguíneo que los una, sí hay mucho amor y cariño.

©@jencarlosmusic



Jencarlos disfrutó de una tarde en el boliche con la mejor compañía.

De igual forma, el intérprete mostró a su hijo Nickolas haciendo su mejor tiro en la partida de boliche. El jovencito, que en febrero cumplió 11 años, es el único hijo de Jencarlos y una de sus mayores fuentes de orgullo. El actor mostró también a su novia, muy divertida, tomando parte en el juego junto él y los adolescentes. Y no se olvidó de presumir su victoria de una forma muy simpática.

©@jencarlosmusic



El actor se ha dejado ver muy feliz con su novia.

Y esta no es la primera vez que Olivia convive con Nickolas y Oriana, pues de hecho celebró con ellos la llegada del 2024. El pasado 1 de enero Jencarlos publicó un carrete de fotos de su festejo, dejando ver que estuvo acompañado de la tenista, así como de su propio hijo y su hermana mayor. “Les deseo a todos la paz que siento y la energía tan linda que me rodea. Agradecido”, escribió junto a las imágenes.

©@jencarlosmusic



Jencarlos recibió el 2024 junto a Nickolas y Oriana.

Jencarlos bromea sobre la diferencia de edad con Olivia

En su salida al boliche, Jencarlos aprovechó para responder a quienes lo señalan por la diferencia de edad que hay entre él y su novia. El actor tiene 35 años, y Olivia — de acuerdo con diversos sitios especializados e tenis— nació el 11 de julio de 2001, por lo que tiene 22 años.

“Ya que he visto unos comentarios por ahí sobre la diferencia de edad entre @livi_fe y yo pues asumo el título para que se diviertan un poco más”, escribió el galán de origen cubano junto a varios emojis riendo al publicar una foto de la tabla de posiciones del juego, en la que se veían distintos apodos de los participantes, incluido el de ‘Sugar Daddy’, el cual al parecer se adjudicó Jencarlos.

©@jencarlosmusic



Jencarlos bromeó sobre su doferencia de edad con Olivia.

El intérprete ha confesado estar muy feliz junto a su joven novia, con quien ha intercambiado románticos mensajes en redes sociales. “¡Te agradezco por llegar a mi vida amor! Renovaste un amor y una luz en mí que se habían apagado por un minuto... Eres la afirmación para mí de que todo eso es posible y no sólo un sueño que la gente desea. Eres una persona muy especial y te estoy agradecido”, expresaba Canela hace tiempo en su Instagram refiriéndose a Olivia.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...