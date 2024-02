Gaby Espino sobre su relación actual con Jencarlos Canela: ‘Vamos a ser familia toda la vida porque tenemos hijos juntos’

Nos encanta ver esa complicidad que tienes con Oriana y Nickolas, quienes ya están más grandecitos. Queremos preguntarte, ¿cómo llevas la etapa de su adolescencia? A veces entre mamá e hijos hay como un ‘estira y afloja’...

Pues sí, ¿sabes que? Bueno, Oriana ya tiene 15, en julio cumple 16 ya. Como que se le ha pasado un poquito. Me imagino que viene otra etapa de la adolescencia, pero se puso como a los 13 o 12, medio antipática, ya se le pasó. Y Nickolas está como entrando en esa etapa. Pero bueno, como todo son etapas, a veces uno se siente mal, como ‘¿qué estoy haciendo mal?, ¿por qué no me habla?’ y hablo con otras mamás y obviamente es la etapa que están pasando los niños y y es completamente entendible.

Y simplemente digo, yo también pasé por esa etapa, todos hemos pasado por esa etapa y hay que tener un poquito de empatía con ellos mismos y entenderlos y ya pues reírnos del momento. Yo digo bueno, ya pasará, pero mira, lo importante es que son súper buenos niños, son buenas personas y yo me encargo todos los días de mi vida de tratar de enseñarles con el ejemplo.De tratar de enseñarles lo que es, tratar de de ser mejores personas cada día. Hacer las cosas bien y seguir con los valores que que tenemos en casa. Y bueno, básicamente eso. Pero gracias a Dios son muy buenos niños.