Gaby Espino sobre la complicidad con Alejandro de la Madrid en ‘El Juego de las Llaves 3’: ‘Somos hermanos, es mi mejor amigo’

¿Cómo se te sientes de ser parte del elenco de ‘El Juego de las Llaves 3’? Es una serie que, en cierto punto, nos hace cuestionarnos sobre ciertos temas en nuestras vidas… ¿Me atrevería, lo haría?

Es importante eso que dices que todos nos hace cuestionarnos. Yo creo que de alguna u otra forma ‘El Juego de las Llaves’ abrió como una ventanita para que las personas conversaran de cosas que son reales, que sí están pasando en nuestra sociedad, pero que la gente teme decir, teme hablar y hay muchísimos tabúes sobre este tema. Entonces siento que esta serie desde el comienzo, en su temporada uno abrió como esa puerta, nos abrió esa ventana para que la gente conversara de cosas que existen. Una cosa es que estés de acuerdo o no, que lo hagas o no, habrá gente que vive de una forma y habrá gente que vive de otra sus relaciones, pero existe. Entonces me gusta mucho porque la serie hizo ese antes y después, por lo menos para la gente que está viendo la serie.

Yo estoy bien contenta de haber sido parte de ser parte de la tercera temporada. Al principio me dio –como es normal—un poco de temor, pero agradezco haber aceptado porque fue una súper experiencia de alguna forma el sentirme vulnerable a la hora de realizar este tipo de escenas. Me hizo crecer como como actriz, me hizo crecer como persona. Aprendí muchísimo, la verdad que me dejó muchas cosas positivas esta temporada.