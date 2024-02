Claudia Martín habla de la experiencia de trabajar por primera vez al lado de su novio, Hugo Catalán

Sin duda alguna, la telenovela El Amor No Tiene Receta ha sido un proyecto doblemente especial para Claudia Martín, quien además de ser la protagonista de esta historia -que se encuentra en su semana de estreno-, ha tenido la oportunidad de compartir créditos y escenas al lado de su novio, Hugo Catalán, quien de hecho interpreta a su exesposo en la trama. Algo de lo que la hermosa intérprete nos ha hablado en entrevista con HOLA.com México, en la que con total sinceridad se ha referido a la experiencia de trabajar al lado de su pareja y de cómo ha sido todo este proceso para ambos.

La actriz es la protagonista de ‘El Amor No Tiene Receta’

La emoción de Claudia al compartir créditos con Hugo

Siempre abierta a compartir con su público los detalles de su vida personal y profesional, Claudia se mostró dispuesta a revelar los detalles del proyecto que comparte con su guapo novio y de la forma en la que les ha tocado interactuar dentro de la telenovela. “Sí, estoy muy contenta. De hecho, aquí él es mi exesposo y prácticamente el que me hace todos los males”, compartió la artista. “O sea, él es el que hace que llore y llore sin saberlo. Obviamente, ustedes ya cuando lo vean al aire lo sabrán, pero él me causa un gran dolor que yo no sé. Entonces, esa culpa le carcome a él, pero siempre está intentando estar ahí conmigo. Y yo, de una u otra forma, intento que él entienda que él ya no forma parte de mi vida. Pero es un personaje muy simpático”, agregó la intérprete.

En esa misma charla, Claudia reveló que más allá de lo que se podría llegar a pensar, trabajar con su novio y compartir escenas con él ha sido una grata experiencia, pues a nivel profesional han hecho un buen equipo. “La dinámica que hemos creado con toda la familia es muy divertida y creo que eso ha hecho que también entre él y yo todo sea divertido, pues además, a nivel profesional han resultado . Al contrario de que tú puedas decir: ‘Ay, no, qué pereza, verlo ahorita y luego verlo después fuera del trabajo’. Creo que todo lo contrario. Y también que los dos tenemos como una forma de trabajar muy parecida, como muy enfocados, muy intensos, muy metidos en todo. Entonces, eso también ayuda mucho”, compartió la actriz.

Claudia Martín y Hugo Catalán trabajan juntos por primera vez

De hecho, Claudia se dijo feliz de poder compartir este tiempo con su novio, pues a pesar de que pasan gran tiempo juntos debido a sus llamados, procuran darse también sus espacios para el romance o para convivir con todos sus compañeros de la producción. “Obviamente, sí, todo el mundo lo sabe, pero en realidad, como nos llevamos muy bien entre todos, no pasa nada si no comemos juntos, no pasa nada si yo estoy descansando, no tienes que estar ahí pegados todo el tiempo. Pero es eso, hay confianza y creo que eso es lo más importante. Y Él respeta mi trabajo, yo respeto el suyo y eso es lo que importa”, finalizó.

Lo que ha dicho sobre su personaje en ‘El Amor No Tiene Receta’

Al hablar de este nuevo protagónico, Claudia Martín se mostró sumamente ilusionada por el reto que representa, pues sin duda se ha sentido, hasta cierto punto, identificada con su personaje. “¿Sabes qué me está pasando? Que por primera vez, y así lo voy a decir tal cual, es un personaje que tiene mi edad. Yo antes me sentía más chica, siempre de veinteañeras, veinte, veinticinco, y yo decía: ‘Bueno, qué padre’. Ahora no, ahora sí es de mi edad, tiene una hija y creo que eso ha sido como que una forma de conocer, de reconocerme, decir: ‘Bueno, tengo 34 años y estoy siendo un personaje de mi edad, con una madurez emocional que debería ser tal cual, de una persona así, no 15 años menos, no 10 años menos’”, expresó la actriz.

En cuanto a los rasgos de la personalidad de Paz Roble con los que ha logrado sentir empatía, dijo: “Puede ser que lo perseverante, yo soy muy así, muy entregada, el que cuida a su familia también, eso es muy mío. Todo el tiempo yo estoy bien si mi gente está bien, y siempre estoy intentando que todos estén bien, eso también. Y puede ser como lo relajada, como el easy going, el que pueda ser como tranquila, el que ponga orden, la que pone orden también, eso me toca a mí como personaje”, agregó.

En la trama, el actor intérpreta al exesposo de la actriz

