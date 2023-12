Jencarlos Canela cumple tradición navideña con los hijos de Gaby Espino

Puede que los hijos de Gaby Espino y Jencarlos Canela ya estén en la pubertad y la adolescencia, pero lo cierto es que Nickolas, de 11 años, y Oriana, de 15, son muy unidos a sus padres y año con año cumplen con las tradiciones navideñas que hay en casa. Aunque ‘Ori’ no es hija biológica de Jencarlos, este la quiere como si llevara su sangre y la ha visto crecer con el paso del tiempo, así que el lazo entre ambos es casi como de padre e hija.

Jencarlos Canela con Nickolas y Oriana

A través de sus redes sociales, el intérprete de I Love It compartió una fotografía al lado de los chicos en la que aparecen cumpliendo con su costumbre especial. Se trata la de colocar un adorno de Navidad juntos en el arbolito. Aunque ya no son unos niños pequeños, tanto Nick como Oriana reaccionaron fascinados a la tradición y acompañaron a Jencarlos en esta bonita tradición familiar.

Jencarlos con sus hijos cumpliendo su bonita tradición de Navidad

“Hacemos esta tradición cada Navidad, ponemos la estrella juntos”, escribió el también actor junto a la foto en la que aparece con los chicos colocando la estrella en el árbol de Navidad en casa de Gaby Espino.

A juzgar por las imágenes, parece que Jencarlos Canela también convivió por unos momentos con Gaby Espino, en plena Nochebuena. Esto quedó al descubierto cuando ambos compartieron fotos en sus redes sociales junto a los chicos, quienes aparecen en las imágenes con las mismas prendas. Aunque Gaby y Jencarlos hayan terminado su romance hace más de nueve años, por el bien de los chicos llevan una relación cordial y respetuosa.

De hecho, Jencarlos también tiene una sana relación con el padre biológico de Oriana, el actor Cristóbal Lander. En más de una ocasión este ha reconocido el gran apoyo que es Jencarlos en la vida de su hija, pues Lander vive en Venezuela, y no siempre puede viajar a Estados Unidos para encontrarse con su hija. Incluso, ‘Ori’ está al tanto de la situación y en el Día del Padre los felicita a ambos, asegurando que son los “mejores papás del mundo”.

¿Qué aprendió Gaby de sus exparejas?

En una conversación con Alejandro Chabán en torno al tema Cómo sanar la relación con tu ex, Gaby habló de las enseñanzas que le dejaron los padres de sus hijos, la estrella de telenovelas aseguró que ella no veía el fin de sus relaciones como un fracaso, sino como un aprendizaje. “Todas las relaciones que he tenido me han dejado algo, me ha hecho que llegue al lugar en el que estoy hoy. Más que un error es un aprendizaje. Ahora sé lo que quiero que esa persona tenga, quiero que sea luchadora, una persona honesta como yo, que sea familiar, respetuosa y que tengamos el mismo norte sin que seamos iguales”, explicó.

