Oriana, la hija de Gaby Espino, y la gran relación que tiene con sus hermanos que viven en Venezuela

Oriana, la hija mayor de Gaby Espino y Cristóbal Lander, tiene la fortuna de tener una numerosa familia. Además de contar con su hermano menor, Nickolas —fruto de la relación de su madre con Jencarlos Canela— ‘Ori’ tiene dos hermanos más. Tras la separación de sus padres, Cristóbal Lander rehizo su vida con Paula Bevilacqua con quien se casó y empezó una familia en Venezuela.

©@lander_cris



Cristóbal Lander y su familia

En Venezuela, la adolescente de 15 años tiene a sus otros dos hermanos por parte de su padre, Cristóbal y Massimo, de 10 y ocho años, respectivamente. La relación con Oriana y sus hermanos es muy buena; de hecho, en cada oportunidad que tiene, viaja a Venezuela para visitarlos. A pesar de la diferencia de edades que hay entre el mayor de sus medios hermanos y ella, ‘Ori’ se divierte con ellos, haciendo de los chicos sus mejores cómplices. Curiosamente, Oriana es la única mujer entre sus hermanos, así que tiene en quién apoyarse, además de que los chicos seguro cuidarán de ella.

©@lander_cris



Cristóbal Lander con Paula Bevilacqua, sus dos hijos y Oriana

Recientemente, Paula contó en un programa de YouTube que Gaby Espino se puso celosa cuando se enteró de que Cirstóbal Lander la pretendía. Incluso, llegó a decir que la actriz de Santa Diabla la llamó y le dijo que hundiría su carrera. Según Bevilacqua todo esto sucedió cuando Cristóbal Lander y Gaby ya no eran pareja. “Cuando Gaby (Espino) se enteró de que él y yo estábamos saliendo, ella me llamó y me amenazó con acabarme la carrera”, contó Bevilacqua, al show de La Movida de Kim, de Kim Loewenthal.

La relación de Oriana con Paula Bevilacqua

Mientras que la relación de Paula Bevilacqua con Gaby Espino es simplemente “cordial”, justo como lo contó la propia Paula a Kim Loewenthal, el lazo que ha construido con Oriana es sólido. Según Paula, ambas se conocieron cuando la niña tenía tan solo dos años y medio. En el cumpleaños 15 de ‘Ori’, en julio pasado, Paula le dedicó un tierno mensaje, donde recordó cuando la conoció de pequeñita.”Hoy cumple esta señorita a la que amo mucho. Llegó a mi vida cuando tenía 2 años y medio. Hoy cumple 15. Te quiero mucho, que sean muchos muchos más”, se leía en un mensaje en sus stories, donde también agregó una foto con Oriana.

©@paulabevilacqua



Oriana Lander y Paula Bevilacqua

